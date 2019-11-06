Недвижимость

ЦБ назвал число россиян, попросивших об ипотечных каникулах

Почти 10 000 россиян захотели воспользоваться правом на ипотечные каникулы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя финансового регулятора.

Как известно, с 31 июля заемщики, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут требовать у банка приостановки, либо снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев.

Как отмечается, в августе и сентябре данным правом изъявили желание воспользоваться 9883 заемщика.

При этом заявки были отправлены в 27 банков. Среди них есть 11 финансовых учреждений, которые являются системно значимыми.