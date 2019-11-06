Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: как оформить и использовать земельный пай

О том, что это такое «земельный пай» и как им пользоваться Псковской Ленте Новостей рассказала эксперт Кадастровой палаты Ирина Ояотс.

Земельный пай - это земельный участок, который выделяется на праве собственности конкретным гражданам из общей массы земель. Главное предназначение данной земли является ведение сельского хозяйства. В частную собственность пай переходит после соответствующего оформления документов.

«Давайте разберем, как должна происходить процедура получения в собственность земельного пая, как правильно все оформить», - пояснила Ирина Ояотс.

Право на выдел земельного участка в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения имеет каждый участник долевой собственности, который вправе определить предполагаемое местоположение этого земельного участка.

Для проведения данной процедуры необходимо руководствоваться алгоритмом:

- известить остальных участников такой собственности, подав объявление в СМИ. В нем излагается, что собственник земельного пая хочет отделиться от общего массива и предоставить примерные координаты местонахождения участка;

– проведение общего собрания с собственниками других земельных долей;

– заключение договора с кадастровым инженером и проведение межевания земли. Благодаря процедуре межевания устанавливаются и закрепляются границы земельного участка;

– оформление межевого плана и обращение в Росреестр для присвоения уникального кадастрового номера земельного участка и регистрацией права собственности на новый участок.

«В случае покупки пая, новому собственнику необходимо пройти процедуру регистрации права собственности в Росреестре», - подчеркнула эксперт. - «При желании новый владелец земельного участка может выделить его из общего, посредством проведения процедуры межевания».

Процедура оформления регистрации пая, переданного по наследству, осуществляется несколькими путями - по завещанию или по закону. Если наследство принимают по завещанию, то сначала идут к тому нотариусу, где это завещание составлялось. Если же наследство принимают по закону, то надо подготовить документы, подтверждающие родство и его степень. В данных случаях нотариус будет работать над открытием наследственного дела. После проверки всех документов, выдается свидетельство о праве наследования на определенный земельный пай. С документами необходимо обратиться в Росреестр для дальнейшего оформления права собственности.

Необходимо отметить, что все паи входят в состав земель сельскохозяйственного назначения, соответственно, они должны эксплуатироваться согласно правилам пользования подобных участков. В обратном случае грозит лишение прав на участок с изъятием и наложением штрафа.