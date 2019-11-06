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Эксперт объяснил высокие темпы прироста ипотеки

Данные о росте ипотечного кредитования в 20%, озвученные главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной могут быть обусловлены низкой инфляцией и переходом застройщиков на систему эскроу-счетов. Об этом «Экономике сегодня» заявила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк, сообщает «Парламентская газета».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор отмечает высокие темпы роста ипотеки. По ее словам, это означает в том числе, что этот вид кредитов стал доступнее. Глава ЦБ отметила, что прирост по ипотечному кредитованию составляет около 20%. Набиуллина считает, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. В перспективе они могут составить 7-8% при уровне инфляции 4%.

Бурдяк отметила, что эксперты пока не видели новых данных по ипотечному кредитованию.

«Если рост там действительно составляет 20%, то это достаточно позитивный показатель. И базируется он сразу на нескольких причинах», — сказал она.

По мнению эксперта, главный фактор — это низкая инфляция. Это даёт ЦБ основания рассматривать возможности для снижения ключевой ставки, к которой привязаны кредитные ставки, которые устанавливают банки. В том числе это относится к ипотеке.

Кроме того, начали работать новые схемы по переводу застройщиков с долевого строительства на механизм эскроу-счетов

«Это вполне ожидаемый эффект — сразу после перехода была чисто административная задержка из-за адаптации рынка к новым условиям. Сейчас рынок отыгрывает упущенное — это всплеск после определённого провала, который принёс некоторые убытки и негативные последствия», — заключила Бурдяк.