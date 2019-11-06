Недвижимость

Завершен проект карты-плана территории СНТ «Вишенка» и СНТ «Великорецкое»

Управление Росреестра по Псковской области сообщает, что на территории Псковской области в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов 60:18:0142801 (СНТ Вишенка) и 60:18:0184801 (СНТ Великорецкое) в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 04 июня 2019 года N 01573000069190000320001 выполняются комплексные кадастровые работы.

Росреестр уведомляет всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Псков. улица Олега Кошевого, дом 4 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов 60:18:0142801 и 60:18:0184801 состоится по адресу: улица Олега Кошевого, дом 4, 25 ноября в 10:30.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме до 22 ноября.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.