Недвижимость

Банки оценили возможность снижения ставок по ипотеке

Вслед за уменьшением ключевой ставки стоимость ипотеки опустилась ниже 10%, а в крупных кредитных организациях - Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке и Альфа-банке - она уже находится в диапазоне 8-9,3%.

Это следует из консенсус-опроса «Известий». По мнению экспертов, дальнейшее снижение зависит не только от уровня инфляции и ключевой ставки, но и от конкуренции в финансовом секторе. Как сообщили «Известиям» в топ-30 российских банков, по сравнению с прошлым годом количество одобренных ипотечных заявок в среднем увеличилось на 10-15%.

6 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по кредитам на жилье могут опуститься до 7–8%, если инфляция будет держаться на уровне 4%. В крупнейших банках «Известиям» рассказали, что также рассматривают возможность дальнейшего снижения уменьшения ставок по жилищным займам.

Эксперты уверены, что рост цен на уровне 4% - реальная цель, поскольку ЦБ ведет политику таргетирования инфляции (или поддержки ее курса в ущерб курсу национальной валюты). В частности, они указали, что многие крупные экономики, в том числе американская, вели такую политику еще с 1980-х годов и им удалось достичь инфляции на уровне даже ниже 4%.