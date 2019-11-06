Недвижимость

Кадастровая палата напоминает, как быстро получить сведения из ЕГРН

В настоящее время можно легко узнать всю интересующую информацию об объектах недвижимости, не выходя из дома. Сделать это можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (далее – Справочная информация) на сайте Росреестра.

Кадастровая палата по Псковской области поясняет, что при использовании Справочной информации по каждому объекту недвижимости для просмотра доступна общая информация по выбранному объекту недвижимости - это условный, кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и т.д.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

1. на сайте: www.rosreestr.ru, в разделе «Электронные услуги и сервисы», открыть ссылку «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»;

2. ввести кадастровый номер, условный номер, или адрес объекта недвижимости;

3. нажать кнопку «Сформировать запрос».

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Заявитель получает возможность в режиме online просматривать готовность запрошенных документов.

Заявитель может воспользоваться получением сведений по «ключу доступа» к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Инструкция по получению ключа доступа к ФГИС ЕГРН размещена на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Физическим лицам»-«Получить сведения из ЕГРН»-«Получение ключа доступа к ФГИС ЕГРН».

Кроме этого, Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Новый сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Он позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Напоминаем, что Кадастровая палата по Псковской области обучает всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра, занятия бесплатные.

Занятия проходят по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, д. 11, еженедельно вт и чт с 15:00 до 16:00

Необходима предварительная регистрация:

тел. 649-301 (доб.2110)

эл.почта - TimofeevaNA@60.kadastr.ru