Недвижимость

В России удвоилось число малогабаритных квартир

Число малогабаритных квартир в России за последние пять лет удвоилось. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Мир квартир» (есть в распоряжении «Известий»).

Если в 2014 году на рынке предлагалось 122,6 тыс. кв. м, приходившихся на квартиры площадью менее 30 кв. м, то сейчас - 246,9 тыс.

Отмечается, что современные малогабаритные квартиры по размеру уступают хрущевкам, где средняя площадь однушек составляет около 35 кв. м, а эксперты из «Авито Недвижимость» сообщили, что за год средняя площадь студий в новостройках по стране уменьшилась на 7%.

Тенденция к уменьшению жилплощади связана со скромными покупательскими возможностями россиян, считают эксперты. При этом законодательство не ограничивает застройщиков в попытках адаптировать предложения под спрос.

Следовательно, количество малогабаритных квартир будет и дальше расти.