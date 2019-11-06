Недвижимость

Региональный Росреестр: В Пскове состоится заседание согласительной комиссии

Управление Росреестра по Псковской области сообщает, что на территории Псковской области в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала в СНТ «Череха», в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом выполняются комплексные кадастровые работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Псковский Росреестр уведомляет всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Псков, ул.О.Кошевого, д.4, или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- администрация Псковского района

- комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

- управление Росреестра по Псковской области

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала, состоится 3 декабря 9 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме по 2 декабря.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-план территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.