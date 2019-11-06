Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: Что такое комплексные кадастровые работы и зачем их проводят?

«Комплексные кадастровые работы (ККР) проводятся для уточнения местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства», - разъяснила помощник директора Кадастровой палаты по Псковской области Елена Шефова.

Комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов: 1) земельных участков, сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании Закона о регистрации недвижимости требованиям к описанию местоположения границ земельных участков; 2) земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории; 3) зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Законом о регистрации недвижимости порядке.

Особенность комплексных кадастровых работ - это проведение кадастровых работ не точечно, по одному земельному участку, а комплексно в отношении всех земельных участков в кадастровом квартале. Одним из условий проведения комплексных кадастровых работ является наличие утвержденного проекта межевания соответствующей территории.

Территория проведения комплексных кадастровых работ определяется заказчиком таких кадастровых работ.

«Преимуществом проведения комплексных кадастровых работ является, одновременное уточнение большой группы смежных земельных участков, что значительно снижает риск реестровых ошибок, кроме того, это дешевле в расчете на один объект недвижимости», - объяснила Елена Шефова.

Выполнение комплексных кадастровых работ отнесено законодательством к ведению субъектов РФ и органов местной власти. В рамках своих полномочий органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъектов РФ формируют перечень работ для проведения массового кадастрового учета и оформляют техническое задание с описанием конкретных характеристик кадастровых кварталов, подлежащих комплексным кадастровым работам.

Выбор исполнителя работ осуществляется на условиях публичности. Участвовать в конкурсе может любой субъект, отвечающий требованиям, изложенным в Федеральном законе «О государственном кадастре недвижимости».

Так как проведение комплексных кадастровых работ отнесено к полномочиям субъектов РФ и органов местного самоуправления, финансирование проведения работ осуществляется из соответствующих бюджетов. Государство принимает участие в финансировании комплексных кадастровых работ путем предоставления субсидий в бюджеты субъектов РФ для дальнейшего распределения средств в бюджеты муниципальных образований.

Результат выполнения комплексных кадастровых работ исполнителями – подготовленная карта-план территории с необходимыми для кадастрового учета сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков происходит:

уточнение местоположения границ земельных участков;

установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания;

образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

По словам Елены Шефовой, ещё одной целью проведения комплексных кадастровых работ является увеличение поступлений в бюджет органов местного самоуправления, в том числе и за счет земельного налога. В то же время правообладатели земельных участков, где существует потребность в интенсивном гражданском обороте недвижимости и где в приоритетном порядке будут проводиться данные работы, могут не торопиться проводить их за свой счет и дождаться возможности провести их за счет государства. Узнать, будут ли проводиться комплексные кадастровые работы в отношении конкретного участка, можно на сайте органов государственной власти и органов местного самоуправления, по заказу которых проводятся такие работы, или на сайте Росреестра.

Таким образом, несмотря на стремление государства пересчитать, в том числе в целях налогообложения, все земельные участки и объекты капитального строительства, у правообладателей есть возможность сэкономить на выполнении одного из наиболее дорогостоящих видов работ.

На территории Псковской области в 2019 году проводятся комплексные работы на территории кадастровых кварталов: 60:18:0197801 (СП «Ядровская волость», СНТ «Череха»), 60:18:0142801 (СП «Писковичская волость», СНТ «Вишенка»), 60:18:0184801 (СП «Тямшанская волость», СНТ «Великорецкое»). Количество объектов недвижимости, включенных в перечень объектов, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы около 400.