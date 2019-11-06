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Недвижимость

В России запретили посуточную аренду квартир

15.11.2019 12:32|ПсковКомментариев: 0

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Об этом пишет «Лента.ру». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в квартирах запрещается размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb. Так называемый «закон о хостелах», запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц, вступил в силу 1 октября 2019 года. Эксперты ожидали, что вслед за этим поступят разъяснения касаемо почасовой и посуточной аренды квартир, однако их не последовало. Поправки не относятся к заключению договоров найма жилого помещения (длительная аренда).

Источник: Псковская Лента Новостей
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