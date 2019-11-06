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Более 800 нарушений при использовании земельных участков выявили сотрудники Росреестра в Псковской области

Более 800 нарушений при использовании земельных участков выявили с начала года сотрудники Росреестра в Псковской области. За 10 месяцев текущего года специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 1468 проверок соблюдения земельного законодательства в Псковской области. Об сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном ведомстве.

Проверками выявлено 829 нарушений​ земельного законодательства. Большая часть нарушений​ была связана с самовольным занятием земельных участков или части земельных участков, в том числе использованием земельных участков лицами, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные объекты, а также невыполнением в установленный срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 681 предписание об устранении нарушений земельного законодательства, количество лиц привлеченных к административной ответственности - 406, возбуждено 469 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 4 437 750 рублей. Землепользователями самостоятельно устранены 282 нарушения.