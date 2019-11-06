Недвижимость

Ремонт по выгодным ценам: обзор свежих акций от «Стройбазы на Алмазной»

В магазинах «Стройбазы на Алмазной», одного из крупнейших строительных рынков Пскова, продолжается сезон горячих скидок. Краски и лак, ламинат, расходные материалы - все это и многое другое можно выбрать с экономией до 30%. Ремонт сейчас делать выгодно!

Магазин «Мой Дом»

http://msm60.ru/magazin-moj-dom

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 7, секция 51-52

(8112) 60-46-30

Магазин «Мой Дом» предлагает вашему вниманию в наличии и на заказ: ламинат, плинтус, порожки, мдф и пвх панели, сайдинг, водосточные системы, цокольные и фасадные панели, профлист, кровельные материалы, теплые полы, греющий кабель, подоконники, отливы, cухие строительные смеси, декоративный камень, жалюзи, клей, герметики, метизы.

В магазине вас ждет профессиональная консультация специалистов и гибкая система скидок.

В настоящее время в магазине действует скидка 10% на ламинат Floorpan Yellow (32 класс 8 мм толщина, упаковка 2,131 кв.м, прежняя цена - 575 руб./кв.м).

Более подробная информация об акциях и сроках - у консультантов магазина.

Магазин «Мой Дом»: все заметят, что ты гордишься своим домом!

ПрайсКлимат

http://msm60.ru/magazin-prajsklimat

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 1, секция 4

(8112) 20-17-18

Магазин «ПрайcКлимат» занимается продажей климатического оборудования по Пскову и Псковской области, организовывает поставки отечественной и импортной продукции напрямую от производителя.

Ассортимент климатической техники, которую предлагает компания, очень обширен. Это электрические и газовые, накопительные и проточные водонагреватели, бойлеры прямого и косвенного нагрева, электрические конвекторы, тепловые завесы, сплит-системы, газовые, электрические и комбинированные котлы отопления, тепловые пушки, радиаторы отопления, водяные и электрические полотенце-сушители, инфракрасные обогреватели, теплые полы и другое необходимое климатическое оборудование, которое гарантированно обеспечит удобство и комфорт жителям Пскова и области как в городских квартирах, так и загородных домах.

Крмое того, магазин «ПрайcКлимат» осуществляет монтаж и пусконаладочные работы всего спектра климатического оборудования

До конца года в магазине вы получаете подарки за покупки: приобретая ТП маты, вы получите механический терморегулятор совершенно бесплатно.

Более подробная информация об акциях и сроках - у консультантов магазина.

Мастерская цвета DULUX

http://msm60.ru/masterskaya-tsveta-dulux

«Стройбаза на Алмазной», пав. 15а, секция 55а; пав. 1, секция 13

8-921-110-77-77

Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики таких известных брендов, как Tikkurila, Parade, Лакра - в «Мастерской цвета DULUX» вы найдете все для качественного ремонта и отделки. Как профессионалы, так и простые псковичи давно успели оценить большой ассортимент и качественный сервис магазина.

«Мастерская цвета DULUX» всегда рада предложить товары отличного качества по доступным ценам. Сэкономить на покупке также можно, воспользовавшись разнообразными скидками магазина. Вот лишь некоторые скидочные предложения.

Краска для гостиных и офисов DULUX Ultra Resist (2,25 л) - 1240 руб.

Краска для детской DULUX Ultra Resist (2,25 л) - 1240 руб.

Краска для кухни и ванной DULUX Ultra Resist (2,25 л) - 1304 руб.

Лак для стен и мебели DULUX CELCO AQUA (1 л) - 811 руб.

Лак для бань и саун DULUX CELCO SAUNA (1 л) - 491 руб.

Более подробная информация об акциях и сроках - у консультантов магазина.

«Домина»

http://msm60.ru/magazin-domina

«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 107

(8112)61-08-61, 8-911-392-42-48

Магазин «Домина» является крупнейшим официальным представителем бельгийского бренда Quick Step, который производит качественный влагостойкий, гипоаллергенный ламинат, ПВХ-плитку, паркетную доску. Продукция, выпускаемая под этим названием, сертифицирована, протестирована в ходе лабораторных испытаний.

Также «Домина» специализируется на продаже плитки (Испания), винила, лепного декора и теплых полов.

В настоящее время вы можете воспользоваться акционным предложением на ламинат Quick Step Impressive, на который действует скидка 15%!

Более подробная информация об акциях и сроках - у консультантов магазина.

Магазин «Домина»: безупречное качество материалов!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!