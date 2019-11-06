Недвижимость

Для тех, кто умеет экономить: скидки месяца на «Стройбазе на Алмазной»

Псковская Лента Новостей продолжает рассказывать о скидках «Стройбазы на Алмазной», которые позволят сделать ремонт и строительство дешевле, дом - уютнее, а собственную жизнь и здоровье - лучше!

Сегодня вы узнаете о том, что поможет сделать вашу воду пригодной для питья, где приобрести качественный электроинструмент, а также к кому идти за плиткой и как получить подарки от известного бренда Plitonit.

«Аквафор»

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», пав. 13, секция 85

(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

Опытные специалисты магазина «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» будут рады помочь вам с выбором оптимальной модели фильтра, решат все вопросы, связанные с монтажом и сервисом. Также среди услуг, которые предоставляются магазином, - химический и бактериологический анализ воды, расчёт необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

Чистая вода обойдется вам еще дешевле при покупке фильтра «Аквафор DWM-101S Морион», который сейчас вы можете приобрести по суперцене 8900 pублей. Это фильтр удаляет все вредные примеси из водопроводной воды, полностью устраняет жесткость воды – причину накипи, обогащает воду магнием и кальцием и эффективен даже при низком давлении в водопроводе!

HUTER

http://msm60.ru/huter

«Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 36

(8112) 70-10- 60

Магазин HUTER специализируется на розничной и оптовой продаже бензо- и электроинструмента. В ассортименте: генераторы, триммеры и газонокосилки, бензопилы, мойки высокого давления, садовая техника, электроинструмент, ручной инструмент, насосы. А вместе с садово-парковой техникой от магазина HUTER, сады и участки будут радовать вас своей ухоженностью и чистотой!

Специалисты магазина всегда готовы помочь вам с выбором оборудования.

В течение декабря воспользуйтесь особым предложением, действующим на инструменты «ЗУБР», и получите 10%-ную скидку и 5-летнюю гарантию на то, что вам нужно!

Сеть магазинов строительных материалов «ПРАКТИК»: магазин керамической плитки и сопутствующих товаров

http://msm60.ru/magazin-praktik

«Стройбаза на Алмазной» секция 3

(8112) 70-07-70, 79-35-66

«ПРАКТИК» - это большая сеть строительных магазинов разной специализации, предлагающих широкий выбор керамической плитки, керамогранита, гипсокартона, металлопрофиля, сухих строительных смесей, крепежа, теплоизоляции, дверей, ламината, паркетной доски, инструмента, кирпича, газобетона, мебельной фурнитуры и многого другого в розницу и опт. Все - в наличии, выбор - огромный!

В настоящее время магазин предлагает своим покупателям несколько привлекательных акций (стоит поторопиться с визитом в «ПРАКТИК, ведь количество товара ограничено!):

1. При покупке гипсовой штукатурки Ветонит ПРОФИ ГИПС (30 кг) получи 500 рублей за каждые купленные 10 мешков (с 1 ноября по 31 декабря 2019).

2. Акция на 5+: купи 5 мешков штукатурки KNAUF Rotband 30 кг по акционной цене 455 рублей и получи абсолютно бесплатно, то есть ДАРОМ 5 кг финишной шпаклевки KNAUF Rotband паста (с 1 ноября по 31 декабря 2019).

3. Акция «Plitonit дарит подарки».

Купите любой товар ТМ Plitonit на сумму 5 000 рублей в одном чеке, зарегистрируйте чек на сайте www.bonus.plitonit.ru, получите гарантированно 300 рублей на телефон или сертификат номиналом 300 рублей за каждые 5 000 рублей.

Акционные призы: 300 рублей на телефон или сертификат номиналом 300 рублей* за каждую покупку ТМ Plitonit на сумму 5 000 рублей в одном чеке (принимаются только кассовые чеки с QR-кодом и штрих кодом); 3 000 рублей топливными картами** или картами торговый сетей (Окей / Лента / Ашан / Перекресток) за покупку любой продукции ТМ Plitonit на сумму 100 000 рублей накопительным итогом за период акции для строительных организаций и ремонтных бригад (принимаются накладные с печатью и подписью).

Также вы можете получить гарантированно 3 000 рублей топливными картами** или картами торговых сетей (Окей / Лента / Ашан / Перекресток) за покупку любой продукции ТМ Plitonit на сумму 100 000 рублей за период акции.

Сроки проведения акции: с 21 октября по 08 декабря 2019 года.

Условия акции размещены на сайте: www.bonus.plitonit.ru

Узнать подробности акции можно по телефону горячей линии 8-800-555-06-05.

*Сертификат на любую покупку в Интернет - магазине в России.

**Топливная карта действует на любой заправке в России.

(Акция не является лотереей и публичнйо офертой)

Магазины сети «ПРАКТИК»: Используйте только проверенные качественные и ПРАКТИЧные строительные материалы!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн.-пт. с 8.30 до 19.00, сб. с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!