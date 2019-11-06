Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Что нужно знать о приобретаемом имуществе, прежде чем принять решение о покупке

Для совершения сделок по приобретению имущества необходимо тщательно изучить сведения об объекте недвижимости. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций.

Узнать актуальную информацию об ограничениях и обременениях (залог, аренда, арест, рента, ипотека) можно на следующие виды недвижимости: жилой дом, земельный участок, комнату, нежилое помещение, здание, объект незавершенного строительства, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости — единственно достоверного источника по учету недвижимости, сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу.

Сведения об объекте недвижимости (кадастровый номер, адрес объекта недвижимости, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость, площадь) можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Сервисы доступны на главной странице сайта Росреестра

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения ЕГРН. В выписке будут указаны все обременения, наложенные на объект недвижимости.

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Напоминаем, что МФЦ наделен полномочиями заверять документы, подготовленные Кадастровой палатой, что значительно сокращает сроки предоставления сведений до 3 рабочих дней.