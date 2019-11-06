Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Старт «недели №1»
Где отпраздновать корпоратив?
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Мембранные сапоги Nordman
Новогодние программы для детей
Монобизнес vs. многопрофильность
Певица Zivert впервые в Пскове
Да будет свет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Здоровый хлеб со скидкой
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Вкусные мероприятия
Путь к сердцу машины
Ликвидация меховых изделий
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 06.11.2019 09:290 ЦБ назвал число россиян, попросивших об ипотечных каникулах 20.11.2019 12:440 Псковская Кадастровая палата: Как продать жилье, купленное на материнский капитал? 20.11.2019 08:440 Ремонт по выгодным ценам: обзор свежих акций от «Стройбазы на Алмазной» 19.11.2019 16:122 Для тех, кто умеет экономить: скидки месяца на «Стройбазе на Алмазной» 19.11.2019 12:340 Псковская Кадастровая палата: Что нужно знать о приобретаемом имуществе, прежде чем принять решение о покупке 15.11.2019 21:050 Более 800 нарушений при использовании земельных участков выявили сотрудники Росреестра в Псковской области
 
 
 
 
 
Самое популярное 15.11.2019 08:434 Фото Семенович в купальнике взбудоражило фанатов 13.11.2019 11:2439 Глава Печорского района обложил матом сотрудника полиции. ВИДЕО 15.11.2019 15:315 Псковские медиа: Рейтинг влияния СМИ 19.11.2019 17:2817 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 14.11.2019 21:287 В Пскове стали реже ходить городские автобусы
 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Как продать жилье, купленное на материнский капитал?

20.11.2019 12:44|ПсковКомментариев: 0

Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не содержит запретов или ограничений, связанных с продажей жилья, приобретенного на средства материнского капитала.

«Гражданское и семейное законодательство Российской Федерации исходит из принципов приоритета и защиты прав ребенка», – пояснила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты Юлия Тимофеева.

Если жилье куплено с использованием материнского капитала, оно оформляется в общую собственность семьи – родителей и детей в произвольных долях. Таким образом, одним из собственников такого жилья обязательно будет ребенок.

Если все дети на момент продажи уже достигли совершеннолетия, то вопрос решается без необходимости привлечения органов опеки, так как согласно п. 1 ст. 21 ГК РФ дети после 18 лет становятся полностью дееспособными, потребуется лишь согласие всех собственников жилья.

В случае, наличия среди участников общей долевой собственности детей, не достигших 18 лет, сделка с недвижимостью возможна только с разрешения органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ). Бeз такого paзpeшeния нoтapиyc нe yдocтoвepит cдeлкy, a органы Pocpeecтpа нe зapeгиcтpиpyют пepexoд пpaвa coбcтвeннocти, приостановив сделку.

Федеральный Закон не ограничивает законных представителей во времени. Обратиться в органы опеки с просьбой выдать разрешение на продажу приобретенного при помощи материнского капитала жилья можно сразу после его покупки, но стоит помнить, что в случае продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 3 (трех) лет, придется уплатить налог в размере 13% от ее стоимости.

Для того чтобы получить разрешение органа опеки и попечительства необходимо представить в орган опеки ряд документов, а также доказательство того, что новое жилье, приобретаемое взамен старого, не будет ухудшать имущественное положение ребенка, ребенок должен получить долю в праве собственности в покупаемом жилье не меньше той, которая ему принадлежала в продаваемой квартире, доме и т.п.

В то же время существуют и исключительные ситуации, когда орган опеки разрешает приобрести меньшее по площади жилье. Например, если продаваемая квартира находится в плохом состоянии, а приобретаемая расположена в новостройке. Но доли детей должны остаться неизменными. Поэтому членам семьи старше 18 лет могут достаться меньшие части.

Таким образом, на первом этапе необходимо подыскать подходящего покупателя, новое жилье, где будет проживать семья, договориться с собственником о предоставлении гарантий для органов опеки.

Для предоставления в органы опеки должных доказательств необходимо произвести продажу старого жилья и покупку нового одновременно. Это можно сделать с использованием предварительного договора купли-продажи, например, в отношении нового жилья: это позволит органам опеки удостовериться в намерениях родителей приобрести новое жилье и соблюсти права ребенка. Таким образом, документы по покупке нового жилья, в частности предварительный договор купли-продажи, будут входить в комплект документов, подаваемых в органы опеки для получения их согласия.

Полный перечень документов, необходимых для выдачи разрешения, рекомендуем предварительно уточнить непосредственно в органе опеки и попечительства, - поясняет Юлия Тимофеева.

Оформление сделки купли-продажи осуществляется территориальным органом Росреестра. Для регистрации сделки сторонам необходимо явиться в МФЦ и предоставить следующий пакет документов:

  • разрешение органов опеки на продажу жилья;

  • договор купли-продажи, заверенный у нотариуса, если есть несовершеннолетний собственник;

  • оригинал и копии паспортов покупателя и продавцов, достигших 14 лет или свидетельств о рождении малолетних;

  • подтверждение права собственности на данную недвижимость - выписки из ЕГРН, или более раннего варианта документа — свидетельства о праве собственности бывшего владельца;

  • соглашения между сторонами.

При необходимости могут потребоваться и другие документы: выписка лицевого счета за коммунальные услуги; технический паспорт БТИ, кадастровый паспорт; выписка по задолженности или ее отсутствию за коммунальные платежи.

Выписку из ЕГРН, выданную новым владельцам по результатам оформления сделки нa пpиoбpeтeннyю нeдвижимocть, необходимо пpeдcтaвить в opгaны oпeки в тeчeниe 30 днeй пocлe peгиcтpaции для подтверждения выполнения родителями обязательств.

Если для приобретения жилья родители использовали материнский капитал и ипотеку, ситуация осложняется. До погашения задолженности перед банком квартира находится под залогом банка, а значит, для продажи недвижимости потребуется согласие не только органа опеки, но и финансовой организации.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 47 человек
20.11.2019, 13:520 Санаторий «Хилово» предлагает псковичам воспользоваться скидкой 20% 20.11.2019, 13:510 Псковские власти в борьбе с контрафактом делают акцент на межведомственном взаимодействии 20.11.2019, 13:500 Мобильный планетарий будет работать в ТРК «Акваполис» 20.11.2019, 13:480 Депутаты от «Яблока» внесли в регпарламент законопроект об отмене ограничения на проведение публичных мероприятий вблизи госорганов
20.11.2019, 13:410 Две программы приготовил для родителей с детьми Псковский музей к Дню матери 20.11.2019, 13:340 Занятие с детским психологом для волонтеров фестиваля «Кукарача» прошло в Молодежном центре 20.11.2019, 13:300 «Парта Героя» торжественно открыта в Стругокрасненской школе 20.11.2019, 13:220 Приходится отвоевывать каждый сантиметр - специалисты о работах на Гремячей башне
20.11.2019, 13:150 Праздник к Дню матери провели студенты ПсковГУ для учеников Островской коррекционной школы 20.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ириной Богачевой 20.11.2019, 12:580 Пьяного тракториста задержали полицейские в Невеле 20.11.2019, 12:500 Почему на неделю остановились восстановительные работы на кровле Гремячей башне, объяснили в комитете по охране памятников
20.11.2019, 12:460 В Пскове подвели итоги фотоконкурса «Моя малая родина» 20.11.2019, 12:460 В Великих Луках обокрали цветочный магазин 20.11.2019, 12:450 На содержание автодорог южной зоны Порховского района потратят 102,7 млн рублей 20.11.2019, 12:440 Псковская Кадастровая палата: Как продать жилье, купленное на материнский капитал?
20.11.2019, 12:370 Изменено время начала балета «Щелкунчик», который представят в Псковской филармонии 20.11.2019, 12:360 Власти города и общественники помогли псковичам с ограниченными возможностями здоровья 20.11.2019, 12:340 Ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции 20.11.2019, 12:310 Коллектив Magic dance из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2019»
20.11.2019, 12:290 В Пскове пройдут Дни норвежской культуры 20.11.2019, 12:290 Псковские производители 11 раз попадались на попытках реализовать фальсификат в других регионах 20.11.2019, 12:271 Псковские активисты ОНФ презентовали проект «Профстажировки 2.0» студентам агротехнического колледжа 20.11.2019, 12:270 Михаил Ведерников поручил подрядчику нарастить темп работ по реконструкции Красинского сельского Дома культуры
20.11.2019, 12:251 Почти четверть детских товаров в России - контрафакт 20.11.2019, 12:250 Фильм «Середина 90-х» покажут в псковском киноклубе Videodrome 20.11.2019, 12:190 Осенний концерт группы «Слезы счастья» пройдет в ТИРе 20.11.2019, 12:092 Даже в крупных магазинах Пскова можно обнаружить контрафакт - Псковская таможня
20.11.2019, 11:570 Интернет-продажи билетов на Октябрьской железной дороге в октябре выросли на 13% 20.11.2019, 11:560 У Мирожского монастыря иномарка сбила дорожный знак 20.11.2019, 11:450 Артснаряд и минометные мины времен ВОВ обнаружены в Великолукском районе 20.11.2019, 11:410 Серия мероприятий с участием детей готовится в Пскове ко Дню матери
20.11.2019, 11:412 Новую воркаут-площадку открыли в Пскове 20.11.2019, 11:341 Почти в три раза увеличилось количество табачного контрафакта в Псковской области - эксперт 20.11.2019, 11:160 Депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева ответит на вопросы псковичей в программе «Подстрочник» 20.11.2019, 11:150 Бизнес и власть обсуждают в Пскове пути противодействия контрафакту
20.11.2019, 11:050 Самого сильного атлета в гиревом спорте выявили в Псковском филиале Академии ФСИН 20.11.2019, 11:020 Хор Троицкого собора выступил с благотворительными концертами в Карамышево и «Хилово» 20.11.2019, 11:001 Из-за возгорания сажи в дымоходе в Псковской области произошло два пожара 20.11.2019, 10:530 С начала года через сервис электронного взаимодействия с операторами связи поступило около 21 тысячи заявок на получение разрешительных документов
20.11.2019, 10:510 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова состоятся 27 ноября 20.11.2019, 10:490 Стерлядь и форель выпущены в водоемы Псковской области 20.11.2019, 10:481 7 программ будущего: открыта запись на бесплатное повышение квалификации в ПсковГУ 20.11.2019, 10:410 Пенсионерка получила ожоги при пожаре в Локнянском районе
20.11.2019, 10:114 Мнения псковичей по поводу того, нужно ли делать центр Пскова пешеходным, разделились 20.11.2019, 09:470 «Покровский» приглашает на вкусные и яркие мероприятия 20.11.2019, 09:446 Певец Тима Белорусских сфотографировался с работниками псковского «Макдоналдса» 20.11.2019, 09:402 Названы опасные марки российского творога
20.11.2019, 09:370 Проект бюджета Пскова на 2020 год внесен в городскую Думу 20.11.2019, 09:310 В Локнянском районе оштрафована организация, незаконно добывавшая песок 20.11.2019, 09:270 Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» предлагает на базе псковских школ создать добровольческие отряды 20.11.2019, 09:271 Житель Дедовичского района осужден за хранение высушенного дикорастущего мака
20.11.2019, 09:223 Ученые назвали основную причину возникновения рака 20.11.2019, 09:090 «Собранье пестрых глав» развернут музейщики Михайловского перед жителями и гостями древнего Торжка 20.11.2019, 09:010 Топилин рассчитывает, что МРОТ будет повышен с 2020 года на 850 рублей 20.11.2019, 09:000 ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
20.11.2019, 08:550 Журнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку 20.11.2019, 08:5117 Эстония напомнила о требованиях к России вернуть «аннексированные территории» 20.11.2019, 08:500 Угрожавший застрелить себежского полицейского гражданин Молдовы оштрафован на 50 тысяч рублей 20.11.2019, 08:440 Ремонт по выгодным ценам: обзор свежих акций от «Стройбазы на Алмазной»
20.11.2019, 08:411 Финалистки конкурса «Мисс Псков» сели за штурвал карта. ФОТО 20.11.2019, 08:360 Это коллектив, который нужно слушать вживую: Николай Хондзинский о концерте Мариинки в Псковской филармонии 20.11.2019, 08:361 Водитель «Ленд Ровера» сбил мальчика в Великих Луках 20.11.2019, 08:250 Результаты некоторых работ ЕГЭ-2019 могут быть аннулированы
20.11.2019, 08:192 Россияне стали больше ценить свободу слова - опрос 20.11.2019, 08:134 Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году 20.11.2019, 07:593 Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП 20.11.2019, 00:491 Сборная России по футболу забила 5 мячей в последнем отборочном матче Евро-2020
19.11.2019, 23:420 МВД предлагает перевести медсправки для получения водительских прав в электронный вид 19.11.2019, 22:113 Администрация Пскова не планирует закрывать бани банно-прачечного комбината 19.11.2019, 21:500 Первые 100 тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первом полугодии 2020 года 19.11.2019, 21:191 На улице Декабристов в Пскове тротуар не проложат из-за частной застройки
19.11.2019, 21:165 Медведев заявил о серьезных разногласиях России и Белоруссии 19.11.2019, 21:0711 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: не дай бог они решат реставрировать Гремячую! 19.11.2019, 20:371 Власти Пскова рассчитывают открыть полосу движения у перекрестка Инженерной и Индустриальной в декабре 19.11.2019, 20:020 Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.