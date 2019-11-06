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Для чего необходимо вносить сведения о границах населенных пунктов?

Земельное законодательство выделяет такое понятие как «граница населенного пункта», определение термина дается в Земельном кодексе РФ – черта, согласно которой происходит разделение одного населенного пункта с другим, либо с другими категориями земель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского Росреества, установление границ населенных пунктов осуществляется с целью передачи земель в ведение муниципальных образований. Вследствие этого, муниципальные образования получают возможность исполнять свои полномочия в области регулирования земельных отношений в рамках действующего законодательства.

Внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН играет важную роль для предотвращения споров о правах, возникающих между различными землепользователями, и направлено на решение вопроса об устранении пересечения лесных участков с границами населенных пунктов, территориальных зон, а также служит переводом земель из иных категорий в категорию земель населенных пунктов.

«Кроме того, наличие в реестре сведений о границах населенных пунктов упрощает процедуры ведения бизнеса и повышает инвестиционную привлекательность региона в целом», — комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.

Внесение сведений о границе населенного пункта осуществляется органом регистрации прав в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов.

Однако, по решению регионального органа государственной власти или органа местного самоуправления, данной процедуре предшествует проведение работ по описанию местоположения границ в соответствии с утвержденным генеральным планом.

Получить сведения о внесенных в ЕГРН границах населенного пункта можно запросив сведения из ЕГРН в виде кадастрового плана территории, либо в виде выписке о границе.