Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: Как оформить дом на месте снесенных построек?

Нередко встречаются ситуации обращений граждан по вопросам, касающимся сноса старых построек и возведения на месте сноса новых домов, – сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс. – Поясняем, что в случае если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения об объекте недвижимости, который планируется снести, то после проведения сноса собственнику (представителю собственника, при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) необходимо обратиться с заявлением о снятии с кадастрового учёта такого объекта недвижимости.

Вместе с заявлением необходимо предоставить акт обследования. Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания с учётом имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных требованиями к подготовке акта обследования документов подтверждает прекращение существования здания в связи с его гибелью или уничтожением.

Если при этом зарегистрировано право собственности на снесённый объект недвижимости, правообладателю снесённого объекта недвижимости необходимо обратиться с заявлением о снятии с кадастрового учёта и регистрации прекращения права и также предоставить акт обследования.

После завершения строительства нового дома следует обратиться с заявлением о кадастровом учёте и регистрации права на созданный объект недвижимости в установленном федеральным законодательством порядке.

При обращении заинтересованного лица в орган регистрации для постановки на кадастровый учет и регистрации права на дом и иные строения потребуется предоставить определенный пакет документов, в состав которого входит технический план.

Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, снятие с учета объекта недвижимости завершается подготовкой выписки об объекте из ЕГРН.

Подавать документы возможно несколькими разными способами: