Недвижимость

Константин Ситкин раскрыл секреты псковского рынка недвижимости

Выбор жилья или помещения под офис, сдача в аренду недвижимости, находящейся в собственности... С решением этих вопросов справиться псковичам самостоятельно сложно, поэтому особенно важно,чтобы рекомендации давали профессионалы, которые давно работают на этом рынке услуг. О том, как псковичам обойти подводные камни и не совершить ошибок в сделках с недвижимостью, рассказал в программе «Беседка» в эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) директор «Академии недвижимости» Константин Ситкин.

- Константин, почему при любых сделках с недвижимостью лучше обращаться к специалистам, а не делать это самостоятельно?

- Прежде всего, потому что любое дело требует профессионализма. Что касается недвижимости, то это очень большие деньги. Огромная, я бы даже сказал, колоссальная ответственность стоит при выборе объекта недвижимости и при его продаже. Всегда нужно обращать внимание на такие вещи как безопасность, маркетинг, профессионализм и так далее. Я всегда привожу такой жизненный пример - казалось бы, покупка автомобиля. Я могу сделать это самостоятельно: найти сайт, выбрать автомобиль, посмотреть его, оценить. Но я сторонник того, что каждый должен заниматься своим делом, и лучше я заплачу человеку определенную комиссию за подбор автомобиля или за его продажу. Но это все будет сделано для меня быстро, качественно и безопасно.

- Это получается экономия времени, средств и определенные гарантии?

- Да, гарантии - это в первую очередь, потому что экспертность очень важна.

- Ваша компания называется «Академия недвижимости». Какие услуги в этом направлении она оказывает?

- Мы занимаемся продажей различной недвижимости: вторичной, коммерческой, а также новым жильем, коттеджами и так далее. А также выполняем юридическое сопровождение сделки. Клиент находит недвижимость, мы смотрим, попадает ли объект в ценовую категорию, за которую его пытаются продать, проверяем документы, сопровождаем сделку, выявляем криминальные схемы, если такие имеются. Ведем сделку от начала и до конца.

- Застройщики продолжают испытывать на себе прелести «жизни в эпоху перемен». Я имею ввиду такие изменения в законодательстве, как, в частности, работа через счета-эскроу, нестабильный курс рубля, повышение с начала года НДС до 20%? Повлияет ли все это на стоимость жилья?

- Несомненно, на данный момент, конечно же, нет. Все объекты в городе Пскове еще строятся по старому закону №214 и скоро будут введены в эксплуатацию, а новые дома уже пойдут с новыми правилами, эскроу-счетами. Тогда темпы строительства сократятся, что повлечет за собой повышение цен на жилье.

- Ожидается ли в нашем регионе рост цен на недвижимость в следующем году? Каковы прогнозы?

- Если отталкиваться от анализа цен на недвижимость этого года, то цены на вторичную недвижимость, несомненно, подросли в процентном соотношении в районе 10%. Что касается новостроек, то рынок пока что находится в стагнации. То есть цены на уровне прошлого года в принципе сохраняются.

- Что пользуется спросом сейчас: вторичка, первичка или коттеджная недвижимость?

- Лидером является вторичная недвижимость, потому что это уже готовый вариант, в котором присутствует ремонт. Да, он различный, но некоторые объекты есть и с уже качественно выполненным хорошим ремонтом. Многие собственники при продаже вторичного жилья оставляют мебель, и люди более охотно покупают «вторичку».

- Покупать жилье в новостройке - это какие-то риски?

- На сегодняшний день, несомненно, риски присутствуют. Сделка, которая связана с покупкой объекта недвижимости, который еще не достроен, имеет определенные риски.

- Коттеджная недвижимость насколько сейчас пользуется спросом у псковичей?

- Спрос в этом году на загородную недвижимость упал.

- Влияет ли на рынок недвижимости снижение ипотечных ставок?

- Влияет, но процентная ставка будет снижаться. И я думаю, что она будет влиять все больше и больше на спрос, потому что ипотечные кредиты сейчас достаточно доступные как для жителей Пскова и области, так и по всей стране. Поэтому это будет влиять на положительную динамику спроса.

- Константин, не секрет, что в городе Пскове много военнослужащих, дислоцируется 76-я дивизия, к вам обращается эта категория граждан?

- Да, эта категория граждан к нам обращается, мы активно с ними работаем. Сотрудничаем со всеми банками в городе Пскове, которые готовы предоставить военным ипотеку. Мы также занимаемся подбором объектов недвижимости в городе Санкт-Петербурге под конкретную категорию граждан.

- Как сегодня обстоят дела у застройщиков? Можно ли сказать, что у нас этот рынок достаточно насыщен и конкурентен?

- На самом деле в городе Пскове между застройщиками не существует такой огромной конкуренции, потому что их достаточно мало, и каждый застройщик находит своего клиента. И каждый клиент находит своего застройщика. Каждый застройщик строит в определенном районе, и это достаточно удобно.

- Предложения, с которыми выступают застройщики, они как-то меняются год от года? Предлагаются ли какие-то новые проекты, планировки или удобства особенные?

- На самом деле в городе Пскове все достаточно типовое. Среди населения Пскова и области существует определенный негатив. Он связан с тем, что недостаточно парковочных мест. Инфраструктура недостаточно развита. Достаточно типовые проекты. Ничего интересного практически нет.

- Псковичи не отказываются их покупать?

- Нет, это связано с тем, что нет выбора, нет альтернативы и все.

- Какие маркетинговые инструменты используются, чтобы привлечь клиентов, покупателей?

- Основной инструмент на сегодняшний день это - инстаграм. Мне кажется, что это самое мощное оружие, и кто его завоюет, тот завоюет мир.

- Скажите, пожалуйста, к вам в «Академию недвижимости» могут обратиться обычные горожане, да? С вопросами покупки или обмена тоже можно?

- Все можно, любые услуги: покупка, продажа, обмен, сопровождение сделки.

- А если потребуется клиенту консультация?

- Она всегда бесплатная, можно обратиться.

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