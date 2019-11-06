Недвижимость

Проверить недвижимость перед покупкой на наличие обременений можно через Интернет

Для совершения сделок по приобретению имущества необходимо изучить сведения об объекте недвижимости, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

«Узнать об обременениях (залог, аренда, арест) можно на следующую недвижимость: жилой дом, земельный участок, комнату, нежилое помещение, здание, объект незавершенного строительства, запросив выписку из Единого государственного реестре недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости, - разъясняет эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова. - Сведения, содержащиеся в ЕГРН являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Эта информация будет актуальной, так как она берется непосредственно из единственного достоверного источника по учету недвижимости — ЕГРН».

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения. содержащиеся в ЕГРН. В выписке будут указаны все обременения, наложенные на объект недвижимости, такие как: залог, аренда, арест, рента, ипотека.

Сведения об объекте недвижимости (кадастровый номер, адрес объекта недвижимости, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость, площадь) можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru) и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).

Для этого в сервисе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», необходимо ввести адрес квартиры или кадастровый номер и «Сформировать запрос», далее необходимо перейти в раздел «Права и ограничения». Если обременения (залог, аренда, арест) есть, они будут указаны справа в подразделе «Ограничения». Если их нет, то будет показана пустая строка.