Недвижимость

Здание бывшего детского сада «Росток» планируется продать в 2020 году

Здание бывшего детского сада «Росток» планируется продать в 2020 году. Объект включен в проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Пскова на следующий год. Документ опубликован на официальном сайте города.

Всего в Прогнозный план включены 13 объектов - зданий и помещений. В том числе планируется приватизировать здание 1948 года постройки (ул. Свердлова, 40), где раньше располагался детский сад «Росток», вместе с земельным участком площадью 3 357 кв. м. В Прогнозном плане объект указан как «офисное здание». От его продажи ожидается выручить 3 млн 187,5 тыс. рублей, от продажи участка - 9 млн 144,6 тыс рублей.

Всего ожидаемый объем поступлений в городской бюджет от продажи муниципального имущества в 2020 году определен в проекте Прогнозного плана приватизации в объеме 32 млн 535 тыс. 55 рублей.