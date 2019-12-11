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Недвижимость

Объект культурного наследия в исторической части Пскова хотят продать всего за 26,7 тысяч рублей

12.12.2019 12:31|ПсковКомментариев: 1

Аварийный дом на улице Труда, 4, планируется продать всего за 26 тысяч 700 рублей. Такая ожидаемая цена от продажи объекта указана в проекте Плана приватизации муниципального имущества Пскова на 2020 год.

Дом построен в 1947 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Охранное обязательство утверждено приказом государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия 21.11.2017 № 445. В последние годы дом находится в аварийном состоянии. Вместе с домом планируется продать земельный участок площадью 687 кв. м и выручить с продажи 768,5 тыс. рублей.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в КУМИ Пскова, объект уже трижды выставлялся на конкурс, но безрезультатно. «К сожалению, даже за такие маленькие деньги объект покупать никто не хочет», - сообщили в комитете, напомнив, что дом был признан аварийным и расселен.

Четвертый конкурс по данному объекту был объявлен 11 ноября и назначен на 13 декабря.

Между тем, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева пояснила, что дом на Труда, 4 является объектом средовой застройки и носит, прежде всего, информационную ценность. «Такие здания диктуют масштаб и типологию, задают этажность, чтобы рядом, например, не появилась 16-этажка», - пояснила она.

То, что дом является объектом культурного наследия регионального значения, по словам Ирины Голубевой, не добавляет ему стоимости, а наоборот снижает, потому что затраты на работы по сохранению объекта будут не сопоставимо больше. «Купил, а дальше - головная боль, - отметила она. - После покупки объекта собственник должен будет привести его в тот вид, в котором он раньше находился, будучи в хорошем состоянии. А для этого надо иметь проект и проводить в соответствии с ним комплекс исследовательских работ», - заключила Ирина Голубева.

Теги: #недвижимость #ОКН
Источник: Псковская Лента Новостей
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