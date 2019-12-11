Недвижимость

Объект культурного наследия в исторической части Пскова хотят продать всего за 26,7 тысяч рублей

Аварийный дом на улице Труда, 4, планируется продать всего за 26 тысяч 700 рублей. Такая ожидаемая цена от продажи объекта указана в проекте Плана приватизации муниципального имущества Пскова на 2020 год.

Дом построен в 1947 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Охранное обязательство утверждено приказом государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия 21.11.2017 № 445. В последние годы дом находится в аварийном состоянии. Вместе с домом планируется продать земельный участок площадью 687 кв. м и выручить с продажи 768,5 тыс. рублей.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в КУМИ Пскова, объект уже трижды выставлялся на конкурс, но безрезультатно. «К сожалению, даже за такие маленькие деньги объект покупать никто не хочет», - сообщили в комитете, напомнив, что дом был признан аварийным и расселен.

Четвертый конкурс по данному объекту был объявлен 11 ноября и назначен на 13 декабря.

Между тем, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева пояснила, что дом на Труда, 4 является объектом средовой застройки и носит, прежде всего, информационную ценность. «Такие здания диктуют масштаб и типологию, задают этажность, чтобы рядом, например, не появилась 16-этажка», - пояснила она.

То, что дом является объектом культурного наследия регионального значения, по словам Ирины Голубевой, не добавляет ему стоимости, а наоборот снижает, потому что затраты на работы по сохранению объекта будут не сопоставимо больше. «Купил, а дальше - головная боль, - отметила она. - После покупки объекта собственник должен будет привести его в тот вид, в котором он раньше находился, будучи в хорошем состоянии. А для этого надо иметь проект и проводить в соответствии с ним комплекс исследовательских работ», - заключила Ирина Голубева.