Недвижимость

После модернизации ДСК не откажется от производства 121-й серии панелей

После модернизации ДСК не откажется от производства «старой», известной еще с брежневских времен, 121-й серии панелей для строительства жилых домов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 12 декабря руководитель департамента строительства и производства ГК «ЛУГ» Владимир Закончук.



«Несмотря на внедрение новых технологий, мы не отказались от старой 121-й серии ДСК. Она была востребована в регионе, эту продукцию все знают, и она имеет право на жизнь. Квартиры, исполненные в проектах прошлого ДСК, тоже покупаются», - отметил он.



По мнению Владимира Закончука, 121-я серия «еще проживет определенное время». «Если будут меняться требования рынка, будем менять технологию», - заключил он.

По его словам, 121-я серия панелей использована в строительстве дома на улице Крупской, в котором предусмотрены квартиры для детей-сирот. «Поэтому эта серия пока не стирается из памяти псковичей», - подытожил Владимир Закончук.

Кроме того, он уточнил, что в 121-й серии сотрудники предприятия улучшили геометрию и качество поверхности изделия — с этой целью были отремонтированы формы, используемые на ДСК ранее. В домах, возводимых с использованием 121-й серии панели, улучшена вентиляция квартир за счет сквозных вентиляционных клапанов в стенах. Для утепления кровли стали использовать минеральную вату. Решен вопрос с промерзанием панели между окном и стеной, изменена система утепления первого этажа.