Недвижимость

Главный технолог ООО «Баухаус» Анатолий Кузнецов: Наш принцип - стремиться к идеалу

«Наш принцип - стремиться к идеалу», - заявил на пресс-конференции 12 декабря главный технолог ООО «Баухаус» Анатолий Кузнецов, рассказывая о новых технологиях, внедренных на заводе ДСК после модернизации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в 2017 году завод «ДСК» вошел в структуру ГК «ЛУГ» и был преобразован в ООО «Баухаус». Профиль у предприятия остался прежним, при этом в ходе модернизации было значительно обновлено оборудование и внедрены новые технологии.

«Каждый стремится к идеалу, и мы к этому стремимся. Такой подход нам очень важен», - отметил Анатолий Кузнецов. По его словам, предприятие занимается строительством домов по новой, так называемой финской, технологии, которая предусматривает полносборное строительство. «Считаю, за этой технологией будущее. Это комфорт и достойный эстетический вид, минимальные сроки возведения и максимальное качество. Мы можем выполнить любые пожелания заказчика по планировке, размеру потолка», - рассказал Анатолий Кузнецов. Кроме того, в строительстве предприятие использует новый вид утеплителя - минеральную вату. У нее большой коэффициент теплопроводности, что делает контур домов более теплым и энергоэффективным.

В рамках модернизации на территории ДСК появился новый деревообрабатывающих цех, оснащенный станками итальянского и немецкого производства. Новое оборудование установлено на арматурных участках. В смену на предприятии изготавливается большой объем полного спектра изделий для домостроения, включая наружные и внутренние стены и весь конструктив.

«Работаем с удовольствием на псковском рынке, осваиваем рынки других регионов. Много фирм получали от нас изделия, и ни у кого претензий по поводу качества не возникало», - рассказал Анатолий Кузнецов.

В домах, которые строятся сейчас сотрудниками модернизированного ДСК, большие окна и широкие двери, через которые легко можно переехать на инвалидной коляске. Новые технологии, внедренные на предприятии, позволяют осуществлять любые фасадные решения. «Вроде дом построен из камня и бетона, но фасад можно сделать под дерево, под плитку или кирпич. При этом дом будет собран в разы быстрее, а по качеству ни в чем не уступать», - пояснил главный технолог ООО «Баухаус», добавив, что цены на жилье соответствуют рыночным.

Между тем, руководитель департамента строительства и производства ГК «ЛУГ» Владимир Закончук отметил, что «сама цель модернизации ДСК заключалась в том, чтобы сделать систему гибкой. «Система формования изделий на горизонтальных столах позволяет это сделать. Планировки делаются по заказу, и если еще 2-3 года назад мы делали преимущественно «однушки» и студии, то сегодня более востребованы 2- и 3-комнатные квартиры. Мы следим за рынком и, имея свою проектную организацию, успеваем под него запроектировать тот объем квартир с той планировкой, которую хочет наш покупатель», - пояснил он.