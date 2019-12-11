Недвижимость

У Евгения Шапкина есть вопросы к качеству строящихся жилых домов

У главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина есть вопросы к качеству строящихся жилых домов. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. «Я был в новых домах. Есть вопросы к используемым материалам, много вопросов к планировкам квартир. Есть дома с плохой шумоизоляцией», - отметил он.

При этом главный архитектор региона положительно оценил качество работы ДСК после проведенной модернизации. «Я был на предприятии, считаю, модернизация пошла ему на пользу, там теперь делают современные вещи. Главное - чтобы, когда начнут «собирать» здания, было нормальное архитектурное решение, потому что можно из дорогого кирпича сделать убожество», - пояснил гость студии.

Также Евгений Шапкин высказал мнение по поводу допустимой этажности зданий в Пскове. «У Пскова должна быть средняя этажность. 12 этажей - это предел. А то и семь», - заключил он.