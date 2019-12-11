Недвижимость

Ставка по ипотеке снизилась до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды». Как сообщают «Ведомости», детальную статистику ноябрьской выдачи жилищных кредитов регулятор опубликует в конце декабря.

По данным регулятора, ипотека устойчиво дешевеет с мая 2019 года вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. В апреле средняя ставка выдачи равнялась 10,58%, в сентябре – 9,68%, в октябре - 9,4%.

Динамика ключевой ставки и доходности 10-летних государственных облигаций указывает на потенциал дальнейшего снижения ипотечных ставок, констатируют аналитики регулятора.

В ноябре банки действительно начали массово снижать ставки. По данным маркетингового агентства Marcs, за месяц это сделали 12 из 20 крупнейших ипотечных банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», «Возрождение», Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Юникредит» и др. Ипотека подешевела в среднем на 0,5-0,9 процентного пункта (п.п.) в зависимости от банка и программы.

В декабре падение ставок продолжилось. С начала месяца ипотечные ставки по всем или некоторым программам уменьшили уже семь из топ-20 ипотечных банков. Только на уходящей неделе, после очередного снижения ключевой ставки ЦБ 13 декабря на 0,25 п. п. до 6,5%, ипотечные программы удешевили еще четыре крупных игрока, некоторые – второй раз с начала месяца.

«Мне кажется, что сейчас наступает золотое время для ипотеки: ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», - прокомментировал тренд президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

На 18 декабря средняя ставка предложения ипотеки на вторичное жилья составляет 9,2% годовых, на новостройки – 9,08%, на рефинансирование – 8,95%.

По прогнозам ряда экономистов, до конца года ипотечные ставки в банках могут снизиться еще на 0,25 п.п., а в следующем году при достижении соответствующих таргетов по инфляции банки намерены вплотную приблизиться к исторически минимальному уровню ставки в 8% годовых.