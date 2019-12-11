Недвижимость

Фонд защиты прав участников долевого строительства сможет изымать проблемные объекты у недобросовестных застройщиков

Работа Фонда защиты прав участников долевого строительства, который намерены создать в Псковской области, предполагает, что проблемы обманутых дольщиков будут решаться без участия застройщика. В том числе, согласно федеральному законодательству, объект строительства может быть изъят у недобросовестного застройщика, например, с целью завершения строительства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию сообщила председатель регионального комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова.

Отвечая на вопросы депутатов, она подчеркнула, что законопроект наделит администрацию Псковской области правом на создание такого фонда. В то же время вопрос о времени, в течение которого он может быть создан, законодательством не регулируется.

«Вызывает вопросы, насколько обоснован постоянно действующий фонд, содержание которого потребует постоянного финансирования из областного бюджета. Притом, что гипотетически появление проблемного объекта – явление временное. Возможно, в течение 2020 года федеральное законодательство изменится и этими полномочиями будет наделен орган контроля и надзора в сфере долевого строительства», - прокомментировала Татьяна Смирнова.

При этом она упомянула, что в других субъектах РФ законопроекты о праве создания таких фондов уже приняты.

«Работа фонда предполагает, что проблемы обманутых дольщиков будут решаться без участия застройщика. Согласно федеральному законодательству, фактически объект строительства при этом изымается от недобросовестного застройщика для того, чтобы защитить права дольщиков. В том числе с целью завершения строительства. Но это не денежный фонд», - добавила она.

Руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в свою очередь сообщил, что на данный момент проблемных объектов в указанной сфере в Псковской области нет. «Граждане не обращаются с жалобами, что их кто-то обманул. Возможно, есть некоторые задержки, но они прогнозируемые и не выходят за среднероссийский уровень», - пояснил он.

«Уже существует норма защиты в виде эскроу-счетов. Получается, этим законопроектом мы перестраховываемся. Если мы принимаем закон, он должен работать», - подытожил председатель парламентского комитета Андрей Козлов.

Отметим, что ранее законопроект получил поддержку от членов парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. В пользу проекта закона при одном воздержавшемся проголосовали и члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Окончательное решение будет принято завтра, 24 декабря, на декабрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов.