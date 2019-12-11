Недвижимость

Прокуратурой Псковской области выявлена незаконная приватизация служебной квартиры

Прокуратура Псковской области провела проверку соблюдения администрацией Псковской области требований законодательства при приватизации служебных жилых помещений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки интересам Псковской области в отсутствие установленного региональным законодательством порядка приватизации служебных жилых помещений администрацией Псковской области супруге государственного гражданского служащего области, относящегося к категории «руководители», в 2016 году предоставлена в собственность в порядке приватизации служебная трехкомнатная квартира на территории Псковского района.

Кроме того, наниматель служебной квартиры ранее использовал право на приватизацию жилого помещения, поэтому у супруги нанимателя самостоятельное право на приватизацию служебного жилья отсутствовало ввиду производности ее прав от прав нанимателя.

В этой связи, учитывая невозможность возврата спорной квартиры в натуре, заместитель прокурора области обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным (ничтожным) данного договора приватизации служебного жилого помещения, применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде взыскания стоимости квартиры на сумму более 3 млн. руб. в доход бюджета Псковской области.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре Псковской области.