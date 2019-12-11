Недвижимость

62 квартиры переданы Пскову для детей-сирот

Группа компаний «ЛУГ» выполнила взятые обязательства по строительству жилья для детей-сирот. Поставщик предоставил в ведение города Пскова 62 квартиры, предназначенные для проживания детей-сирот. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей глава городской администрации Александр Братчиков.

«На данном этапе квартиры приобретены в домах на улице Крупской и Технической. Причем, даже больше, чем планировалось. 62 квартиры приобретены по вновь заключенным контрактам. Кроме того, дополнительно в следующем году будут выданы ключи от еще 20 квартир. Они, можно сказать, уже приобретены и находятся в собственности муниципалитета», - сообщил сити-менеджер и поблагодарил поставщика квартир за исполнение взятых обязательств.

«С Венской, 8 все было непросто, поэтому квартиры были приобретены в других домах на территории Пскова. Думаю, что наши дети-сироты останутся довольны», - отметил Александр Братчиков, добавив, что эти квартиры, в первую очередь будут выданы детям-сиротам в рамках исполнения решений суда.

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Как отметила председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, ключи от долгожданного жилья будут выданы в начале следующего года. «В настоящее время жилье полностью готово к заселению. В помещениях установлены газовые и электрические плиты, сантехника, поклеены обои», - заметила она и добавила, что все многоквартирные дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией.