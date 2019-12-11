62 квартиры переданы Пскову для детей-сирот

Группа компаний «ЛУГ» выполнила взятые обязательства по строительству жилья для детей-сирот. Поставщик предоставил в ведение города Пскова 62 квартиры, предназначенные для проживания детей-сирот. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей глава городской администрации Александр Братчиков.
«На данном этапе квартиры приобретены в домах на улице Крупской и Технической. Причем, даже больше, чем планировалось. 62 квартиры приобретены по вновь заключенным контрактам. Кроме того, дополнительно в следующем году будут выданы ключи от еще 20 квартир. Они, можно сказать, уже приобретены и находятся в собственности муниципалитета», - сообщил сити-менеджер и поблагодарил поставщика квартир за исполнение взятых обязательств.
«С Венской, 8 все было непросто, поэтому квартиры были приобретены в других домах на территории Пскова. Думаю, что наши дети-сироты останутся довольны», - отметил Александр Братчиков, добавив, что эти квартиры, в первую очередь будут выданы детям-сиротам в рамках исполнения решений суда.
Напомним, что ранее в Пскове жилыми помещениями уже обеспечены 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Квартиры дети-сироты получают по договорам специализированного найма жилого помещения. По истечении пяти лет с ними будут заключены договоры социального найма. В последующем они смогут приватизировать жилье и стать его собственниками.
До предоставления квартир в установленном законом порядке лица из числа детей-сирот размещаются во временном жилье или получают компенсацию за наем жилых помещений за счет средств областного бюджета.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно обращал внимание на федеральном уровне на необходимость дополнительной поддержки для приобретения жилья для данной категории. В Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, числится свыше 2,3 тыс. человек. Из них порядка 1,7 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше. За последние шесть лет лицам из числа детей-сирот предоставлено 855 жилых помещений.