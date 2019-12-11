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Недвижимость

Ипотечное кредитование: схемы, риски, гарантии

04.01.2020 10:09|ПсковКомментариев: 0

Что такое ипотека, какой она бывает, как учесть все риски, кому принадлежит купленная в ипотеку недвижимость и как не переплатить проценты? Рассказываем, что делать перед тем, как взять ипотечный кредит и после того, как вы на него уже решились.

Общие понятия

Ипотека – это залог недвижимости. Соответственно, ипотечный кредит (ИК) – это долгосрочный заем средств с выплатой процентов, гарантией возврата которого выступают объекты недвижимого имущества (жилье, земельные участки).

Наиболее распространенный вид ИК – когда залогом по сделке выступает жилье, на приобретение которого и оформляется кредит. Помимо этого, ипотечный кредит можно оформить на ремонт или строительство жилища, также другие цели, а залогом при этом будет выступать недвижимость, которая уже принадлежит заемщику.

Что нужно знать до

ИК — это долгосрочное кредитование, как правило, на внушительную сумму денег, поэтому важно учесть и просчитать все основополагающие моменты еще до заключения сделки.

1.            Сумма первоначального взноса. Это та часть стоимости приобретаемого жилья, которую вы должны внести самостоятельно. Как правило, соотношение личных и заемных средств составляет 30% к 70%.

2.            Размер ежемесячных платежей («финансовая нагрузка на бюджет»). Реально оценивайте свои доходы и расходы. Если выплаты по кредиту будут превышать половину годового заработка, то вы рискуете не справиться с кредитной нагрузкой. Возможно, вам придется частично перекредитовываться, например, оформлять займы онлайн.

3.            Вид процентных платежей. Не спешите и рассмотрите условия нескольких банков. Возможно, именно в вашем случае аннуитетная или комбинированная система выплат окажется выгоднее, чем фиксированная.

4.            Схема погашения кредита: дифференцированными или аннуитетными платежами. В первом случае вы ежемесячно будете выплачивать банку фиксированный платеж, состоящий из списания задолженности по телу кредита + проценты за непогашенный кредит. Соответственно, выплаты из месяца в месяц будут становиться меньше, хотя первоначальная сумма будет ощутимо больше, чем при аннуитетном способе погашения кредита. При варианте аннуитетных выплат, тело кредита и проценты по нему будут выплачиваться равными суммами, разбитыми на весь срок ипотечного договора.

5.            Сопутствующие выплаты. Помимо первоначального взноса, за оформление сделки вы должны будете оплатить госпошлину, госрегистрацию ипотеки и страховку заложенного имущества.

Риски

Долгосрочное кредитование в условиях нестабильной экономики – это один из самых рискованных финансовых инструментов, на который влияет множество факторов:

•             Риск уменьшения/утраты дохода: безработица, падение уровня семейного дохода, повышение общих расходов на проживание увеличивают общее «финансовое бремя». При долгосрочном планировании предугадать все невозможно, но, например, если вы планируете завести ребенка в ближайшие пару лет, то необходимо учесть рост общих семейных расходов в финансовом плане. Минимизировать риск поможет «финансовая подушка безопасности» (4-5 месячных доходов семьи, зарезервированных на случай непредвиденных расходов).

•             Валютные риски: при нестабильной экономической ситуации не стоит оформлять заем в иностранной валюте, если ваш доход – в рублях. Сниженная процентная ставка по валютным кредитам зачастую не перекрывает тех убытков, которые возникают в связи с резкими валютными колебаниями на рынке.

•             Риски снижения стоимости: резкое снижение стоимости жилья (например, в кризис или в результате порчи жилья) может не перекрыть расходы по ипотеке. То есть при реализации заложенной недвижимости вы все еще останетесь должны банку. Минимизировать подобные риски позволяет страховой полис.

Виды страхования

Как правило, страхование – это обязательное условие банка при оформлении долгосрочного кредита. И видов страховки может быть несколько:

•             предмета залога (обязательно): недвижимость страхуется по оценочной стоимости покупки (или на сумму кредита) с условием выплаты страхового платежа в пользу банка;

•             жизни и здоровья заемщика (добровольно): так банк перестраховывается, что получит выплаты по ипотеке, даже если заемщик утратит трудоспособность или платежеспособность;

•             кредитных/финансовых рисков (добровольно): на случай невозврата или неполного возврата заемных средств после реализации имущественных прав на ипотеку.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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