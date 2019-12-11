Недвижимость

В Великолукском районе и Дно начаты работы по возведению домов для переселенцев из аварийного жилья

В Великолукском районе и Дно начаты работы по возведению двух многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья, общая площадь которых составит около 3,7 тыс квадратных метров. На эти цели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из федерального бюджета выделено более 120 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на данный момент на строительных площадках ведутся подготовительные работы: извлекается грунт, проводятся геодезические и изыскательские работы.

Трехэтажный дом на 56 квартир появится в поселке Дубрава-1 Великолукского района. На его строительство направлено около 80 млн рублей. Здание станет вторым в населенном пункте, построенным под переселение из аварийного жилья. Планируемая дата введения в эксплуатацию — сентябрь 2020 года.

В Комитете по строительству и ЖКХ Псковской области рассказали, что ранее в поселке было проведено благоустройство территории. С появлением еще одного дома там сформируется единое, комфортабельное и современное пространство.

Еще один трехэтажный дом появится в Дно. На его возведение направлено более 40 млн рублей. Окончание работ запланировано на октябрь текущего года.

Переселяться в новые дома будут жители населенных пунктов, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2017 года в результате физического износа конструкций.

Отметим, что ранее работу региональных властей по расселению аварийного жилья положительно оценил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, находясь с рабочим визитом в Псковской области. За время действия завершившейся долгосрочной программы по расселению ключи от новых квартир получили более 4 тыс человек.