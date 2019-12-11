Подведены итоги работы Апелляционной комиссии псковского Росреестра за 2019 год

При Управлении Росреестра по Псковской области осуществляет свою деятельность Апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.
В 2019 году Апелляционной комиссией рассмотрено 61 заявление.
По итогам рассмотрения поступивших заявлений, апелляционной комиссией приняты следующие решения:
- об отказе в принятии к рассмотрению заявления об обжаловании решения о приостановлении – 23;
- об отклонении заявления об обжаловании решения о приостановлении – 38;
- об удовлетворении заявления об обжаловании решения о приостановлении – 0;
- без рассмотрения по существу – 0.
Всего за 12 месяцев 2019 года состоялось 21 заседание комиссии.
«Сравнивая итоговые показатели деятельности Апелляционной комиссии 2018 и 2019 года, отмечу увеличение количества обращений в прошлом году на 30 %. Нередко граждане подают заявление об обжаловании решения о приостановлении учетно-регистрационных действий, в то время как представленные ими межевые и технические планы не соответствуют требованиям, утвержденным Минэкономразвития России. Иногда владельцы земельных участков необоснованно увеличивают площадь либо при уточнении местоположения границ и площади земельного участка, выявляются пересечения с границами другого земельного участка, что также ведет к приостановлению», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.
Основными причинами, послужившими основанием для принятия апелляционной комиссией решений об отказе в принятии к рассмотрению заявлений, являлись:
- обжалование заявителем решения о приостановлении государственной регистрации прав (апелляционная комиссия не уполномочена рассматривать такие решения);
- несоблюдение порядка направления заявления об обжаловании решения о приостановлении (заявление в апелляционную комиссию направлено заявителем по почте простым письмом, без описи вложения);
- отсутствие в заявлении об обжаловании решения о приостановлении необходимых сведений, предусмотренных действующим законодательством (заявитель не обосновал, почему он считает решение о приостановлении незаконным).