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Недвижимость

Как объединить земельные участки?

23.01.2020 10:16|ПсковКомментариев: 0

Объединение земельных участков в один - это процедура постановки на учет земельного участка, образованного путем объединения двух и более смежных земельных участков.

«При объединении земель образуется один земельный участок и ему присваивается новый кадастровый номер, а исходные прекращают свое существование со дня государственной регистрации права собственности, - рассказал эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс. - Объединяемые земельные участки должны иметь общую границу».

При объединении земельных участков у собственника исходных участков возникает право собственности на образуемый земельный участок. Если исходные участки принадлежали нескольким собственникам, то на образуемый участок у них возникает право общей собственности. Образование нового участка путем объединения земельных участков, принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по соглашению между ними.

При объединении земельных участков должны быть соблюдены следующие условия.

1. Исходные земельные участки должны иметь один и тот же вид разрешенного использования (личное подсобное хозяйство, садоводство, индивидуальное жилищное строительство и т.п.) и категорию земли (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и т.д.). Если объединяемые земельные участки имеют разную категорию и (или) вид разрешенного использования, то в первую очередь характеристики должны быть приведены в соответствие.

2. Образованный земельный участок должен соответствовать минимальным и максимальным допустимым размерам земельного участка для соответствующего разрешенного использования.

3. Также необходимо иметь в виду, что объединение участков фактически возможно, если они находятся в одной территориальной зоне и в одном населенном пункте.

4. Объединять можно только те земельные участки, которые имеют общую границу и не разделены участками, находящимися в собственности у других владельцев или муниципалитета.

5. Границы образуемого земельного  участка не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.

6. Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.

7. Должна сохраняться возможность использования обременений.

8. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим недостаткам, препятствующим рациональному использованию и охране земель.

9. Не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков.

«Процедуру объединения земельных участков проводит кадастровый инженер, - разъяснил эксперт. - Он установит границы образующегося земельного участка и на основании документов предоставленных заказчиком документов составит межевой план».

За регистрацию права собственности на вновь образованный земельный участок необходимо уплатить госпошлину.

С собранным пакетом документов необходимо обратиться в удобный по местоположению офис приема Многофункционального центра или через личный кабинет на портале Росреестра (http://rosreestr.ru/) с соответствующим заявлением.

Источник: Псковская Лента Новостей
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