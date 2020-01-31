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Недвижимость

Роман с мебелью: «12 стульев»

11.02.2020 12:10|ПсковКомментариев: 2

Когда  в мебельном центре «12 стульев» мне предлагают посидеть на «Манчестере» - это диван фабрики «Пинскдрев», я ощущаю целую бурю чувств: вдруг диван мне понравится? Мне же тогда придется его покупать! Учитывая, что я уже полгода на семейных советах поднимаю тему, даже не тему, а песню: «Выкинем хлам из дома и новый найдем диван».

Впрочем, насидевшись на удобнейшем невероятном диване, я не успеваю сосредоточиться, потому что замечаю стенку своей мечты... Дальше - кухню, которая грезилась мне в самые прекрасные минуты... А вот и стол «Сатурн»: забудьте о громоздких столах-книжках. Мягко раскручиваем столешницу - и небольшая столешница превращается в пир горой для большой компании. Раскручиваем в обратную сторону - и стол сворачивается обратно, до минимума.

В общем, здесь просто невозможно сохранять спокойствие: увидев мебель в мебельном центре «12 стульев», вы просто не сможете не влюбиться в нее. Она - прекрасна!

Многое в одном

«12 стульев» - это мебельный центр, на площади которого разместилось множество магазинов различных фабрик. В общей сложности 2700 квадратных метров качественной, проверенной мебели от ведущих российских и зарубежных производителей. Кухни, гостиные, диваны, прихожие, спальные гарнитуры, товары для сна, обеденные зоны: столы, стулья, табуретки, а также различные аксессуары для любого интерьера.

В числе брендов, эксклюзивно представленных в мебельном центре «12 стульев», - российские фабрики «Шатура», «Дятьково», «Интердизайн», «Любимый дом», «PUSHE», «Ривалли», «8 Марта», «Райтон», «Виста» и другие. Это крупные фабрики федерального уровня, надежные и гарантирующие высокое качество, при доступной цене.

На данный момент на площадке мебельного центра представлены порядка 25 брендов, в том числе те, мебель которых вы найдете только здесь. В поисках новинок менеджмент «12 стульев» регулярно посещает ведущие отраслевые выставки, так что, поверьте, здесь знают толк в мебели и ведущих трендах.

Вся мебель - модульная: исходя из площади своей спальни или кухни вы можете подобрать любой комплект, варьируя многочисленные тумбы, стеллажи, комоды, шкафы, стойки, полки. Это полвека назад выбора не было: мы жили в одинаковых домах с одинаковым набором мебели. Существовала определенная номенклатура товаров: шкаф четырехстворчатый, стол-книжка, сервант, диван «Ровесник», стенка из Прибалтики.

Сейчас все иначе. В мебели стали появляться особые бренды. Каждая фабрика, выпускающая корпусную мебель, делает десятки моделей шкафов. Все они соответствуют определенным коллекциям, сформированным в зависимости от того или иного стиля, дизайна. В пределах этой коллекции и формируется весь ассортимент модульной мебели: сегодня вы можете приобрести шкаф «Dante» компании «Шатура», а через месяц - тумбу, стол или комод этой же коллекции.

Благодаря современным технологиям, тут же вы сможете представить, как все это будет выглядеть в вашей комнате. Вместе с дизайнерами «12 стульев», совершенно бесплатно, вы сможете сделать 3D-визуализацию. Дизайнеры не просто расставят мебель по местам, а еще и могут посоветовать, какие обои будут смотреться наиболее выгодно в вашем новом интерьере! Приходите с размерами помещения и расставляйте мебель вместе с сотрудниками МЦ «12 стульев».

Выбор есть всегда

В мебельном центре «12 стульев» вы можете сделать как «быстрые» покупки - мелочи для интерьера и дизайна или небольшие предметы мебели, так и приобретения по-крупному: если вы хотя бы раз в жизни побывали в статусе новосела, вы знаете, что в квартиру или дом хочется купить все новое, начиная от тумбы для обуви и заканчивая кухонным гарнитуром или спальней. И в том, и в другом случае в мебельном центре «12 стульев» у вас будет возможность выбрать именно то, что вам глянется.

Ключевое слово здесь - «глянется»! Мы редко позволяем себе приобрести то, что приятно нашему глазу, но мебель - иной случай. Если одежду или парфюм вы можете сменить спустя сезон, с мебелью такой номер не пройдет. Она надолго поселяется в вашем доме на правах законодателя настроения, здорового сна и гармоничного существования. Как говорил знаменитый французский писатель Ги де Мопассан, «общий стиль обстановки, гармония мебели и стен непосредственно влияют на нашу духовную природу, как лесной, горный или морской воздух действует на природу физическую».

Предвосхищая естественный для любого псковича вопрос: цены здесь разные. Так же как, допустим, в разных кафе вы увидите разную стоимость одного и того же салата «Цезарь», так и здесь: есть диваны за 16 тысяч рублей, есть в четыре раза дороже. Та же картина с другими предметами мебели.

Цены на товары в мебельном центре «12 стульев» соответствуют ценам интернет-магазинов фабрик производителей.

Кроме того, мебельный центр «12 стульев» участвует во всех акциях, которые организуют производители. Чтобы рассказать о скидках, которые действуют сейчас в салоне, потребуется не одна публикация на портале ПЛН. Например, до 50% стоимости можно сэкономить при покупке мебели фабрики «Шатура», до 40% - приобретая мягкую мебель «PUSHE», на мебель бренда «Интердизайн».

В настоящий момент в салоне идет смена экспозиции (за новогодние каникулы псковичи раскупили массу коллекций). Момент чисто технический, но для покупателей это приятный подарок. На что же цены упали вполовину? Приходите на Горького, 1 - увидите все своими собственными глазами. И не просто увидите: сможете пощупать, потрогать и даже - представить все у себя дома!

В тренде

К выбору мебели всегда стоит подходить ответственно: ее мы выбираем на длительный срок, и один предмет может разрушить гармонию целой комнаты. На этом этапе зачастую в семье возникает спор: чему отдать предпочтение - тому, что модно, или выбрать неподвластную времени классику.

Найти оптимальный выход можно в «12 стульях»: в богатом ассортименте мебельного центра есть мебель на любой вкус. И та, что сейчас пользуется сверхпопулярностью у дизайнеров интерьера, и та, которую можно будет передать по наследству детям. А там, глядишь, и внукам пригодится.

Как рассказывают нам консультанты салона, псковичей, предпочитающих мебель в стиле модерн с его ровными прямыми линиями, сейчас практически столько же, сколько тех, кто любит классику - аристократическую, с чувством собственного достоинства и грации.

Конечно, заметна разница предпочтений и в зависимости от того, выбирает мебель женщина или мужчина: романтика в розовой гамме по-прежнему противостоит брутальному лофту. Сколько пар спорили рядом со спальней «Александрия» (фабрика  «Любимый дом») и спальней коллекции «Кентаки» (мебельная фабрика «BRW»)! А сколько мужчин сдались на милость гостиной «Винтаж» (фабрика «Интердизайн»)!

«Мы даем человеку выбор, не ограничивая его, - подчеркивает представитель мебельного центра «12 стульев» Андрей Денисов – Поэтому на нашей площадке и собрано большое количество компаний. Мы работаем на рынке с 2011 года и зарекомендовали себя как профессионалы во всем, что касается мебели. Поэтому наши покупатели могут быть уверены: выбирая у нас обстановку для своего дома, они приобретают качество и гарантии. Дом - это то место, где нас ждет уют и комфорт, куда хочется возвращаться, где мы проводим большую часть своей жизни. А значит, в нем все должно быть гармонично и удобно».

Адрес салона «12 стульев»: улица М.Горького, 1

Телефон (8112)57-75-05

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club57079513

Теги: #мода #интерьер #мебель #12 стульев
Источник: Псковская Лента Новостей
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