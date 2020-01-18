В субботу торжественно откроют первый дом в ЖК «Приоритет»

1 февраля состоится праздник-презентация нового дома ЖК «Приоритет» по адресу: ул. Кузбасской дивизии, 10 (во внутреннем дворе).
Как пояснили Псковской Ленте Новостей организаторы, приглашаются все новоселы дома и жители района на торжественную церемонию.
В рамках презентации состоится открытие детской площадки.
В программе мероприятия:
- приветствие от представителей застройщика
- поздравление главы города Елены Полонской
- интерактивная программа для детей
- розыгрыш сертификатов в рестораны и аквапарк среди всех гостей
Покупателям квартир, пришедшим на мероприятие, будет вручен подарок - буклет скидок «Карта гостя Аквапарка».
Начало в 14.00, сбор гостей с 13.30.
Вход свободный
Подробности по телефону 793-793