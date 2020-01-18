Недвижимость

Кадастровая палата: Адрес электронной почты поможет обезопасить недвижимость псковичей

Как информация об адресе электронной почты может помочь собственнику обезопасить совою недвижимость от мошенников?

После поступления заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, а также прилагаемых к заявлению документов в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, орган регистрации уведомляет физическое лицо, за которым в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, об указанном заявлении.

«В большинстве случаев, в ЕГРН отсутствует информация об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе физического лица, за которым зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, - отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева. - Для защиты своей собственности, владелец может обратиться с заявлением о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости в ЕГРН».

Запись в ЕГРН вносится в срок не более 3 рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления.

Собственники объектов недвижимости могут внести в ЕГРН сведения об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.