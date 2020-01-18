Недвижимость

Около 100 многоквартирных домов отремонтируют в Пскове за три года

Вопрос о взаимодействии с региональным оператором - Фондом капитального ремонта Псковской области обсудили в управлении городского хозяйства администрации Пскова участники рабочего совещания с руководителями управляющих компаний областного центра, которое состоялось под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса в четверг, 30 января. В совещании также приняли участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, представители ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, сотрудники УГХ проинформировали участников встречи, что к настоящему времени уже подготовлен проект плана реализации региональной программы капремонта на 2021-2023 годы, куда вошли в общей сложности около 100 многоквартирных домов Пскова. При этом они попросили руководителей управляющих компаний предоставить отдельные сведения по таким домам и приложить к ним фото самих зданий и тех элементов домов, которые предполагается капитально отремонтировать.

Также в ходе рабочего совещания был затронут вопрос об оборудовании и содержании мест сбора твердых коммунальных отходов. Начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля УГХ Сергей Абрамов напомнил, что по закону к полномочиям органов местного самоуправления отнесены создание и содержание площадок накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (в частности, юридических), к которым относятся и управляющие компании. При этом он отметил, что руководители некоторых УК не желают принимать в расчет данную норму, заложенную в законодательстве.

«Поддержу муниципалитет в этом вопросе, потому что не вижу проблемы ни в создании, ни в содержании таких контейнерных площадок. Другое дело, что в случаях, когда многоквартирные дома размежеваны под отмостку, и есть необходимость оборудовать такую площадку на муниципальной земле, нужно, чтобы власти четко указывали границы участка, на котором это можно сделать, и прописывали, что он передан в пользование жителей домов и управляющей компании», - подчеркнул руководитель одной из управляющих компаний Пскова Андрей Тарасов.

В свою очередь, представители УГХ пояснили, что решение о создании контейнерной площадки для накопления ТКО на том или ином участке муниципальной земли принимает специальная комиссия, в решении которой законодательство позволяет уточнить, что бремя по содержанию данной площадки будет нести управляющая компания.