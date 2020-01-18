Недвижимость

Стартовал второй этап экспертного голосования конкурса «ТОП ЖК»

Стартовал второй этап экспертного голосования Ежегодного Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК». Конкурс учрежден Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, Комиссией РСПП по строительству и жилищной политике, а также Национальным объединением застройщиков жилья.

Как сообщили в пресс-службе конкурса «ТОП ЖК», второй этап голосования проводится по 26-ти регионам, в том числе по Псковской области.

Всего в рамках второго этапа оценивается 377 жилых комплексов России по 61 номинации. Из них 8 жилых комплексов участвуют в 2 номинациях по Псковской области.

Финалисты Конкурса по Псковской области будут определены в феврале на заседании Конкурсной комиссии.

Напомним, что Конкурс «ТОП ЖК» стартовал в конце 2019 года. Для объективной оценки жилых комплексов привлечено свыше 200 экспертов в области недвижимости, девелопмента и строительства по всей России. В конце 2019 года состоялся первый этап экспертной оценки, по итогам которого Конкурсной комиссией определены 135 финалистов первой региональной группы.

Победители Конкурса «ТОП ЖК» будут объявлены 2 апреля 2020 года на площадке «Российской строительной недели-2020».