Недвижимость

Ставки по ипотечным кредитам в 2019 году опустились до исторического минимума

Банк России опубликовал данные о развитии рынка ипотечного жилищного кредитования по итогам года. Ставки по фактически выданным в декабре кредитам снизились до уровня 9,0% (9,9% - в среднем за год).

Как сообщает пресс-служба ДОМ.РФ, значительный вклад в снижение внесла растущая популярность программы «Семейной ипотеки», выдаваемой под 5% и менее. Без учета этой программы ставки по кредитам на новостройки достигли 8,7% (9,5% - годом ранее), а по кредитам на вторичном рынке они снизились до 9,3% (на 0,4 п.п. ниже, чем в декабре 2018 года). Цель в 8,7% на 2020 г., определенная паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», будет достигнута уже в первом полугодии 2020 года.

Ипотечный портфель, включая секьюритизированные кредиты, по состоянию на 01.01.2020 г. составил 8 341 млрд рублей. За год он увеличился на 17% (+1 227 млрд руб.), что примерно соответствует приросту портфеля в предыдущем году (+21%, 1 256 млрд рублей).