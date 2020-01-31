Недвижимость

Под крышей дома своего

Мы и не заметили, как наш малыш вырос. Еще вчера, кажется, мы праздновали 3-летие Артема и радовались тому, что он начал выговаривать букву «эррр», а сегодня ему уже 14, у него вся стена в медалях за карате и плакатах «Звездных войн», мечта о каких-то «наушниках с басами» и словечки «фейл» и «ливнуть» в лексиконе... В его комнате царит вечный беспорядок: с тех пор, как он вычитал где-то в сети, что бардак - это удел гениев, он тщательно оберегает неразбериху на столе и подоконнике. Мы понимаем, что еще четыре-пять лет - и сын захочет жить отдельно. В принципе, к 19 он может решить обзавестись собственной семьей...

К мысли о покупке жилья для ребенка мы с мужем в последнее время возвращались все чаще. Резких решений принимать не хотелось: мы живем в двухкомнатной квартире в новом доме на Юбилейной, но менять ее в будущем, конечно, - не выход. Мы думали о других вариантах сделать жилье из наших минимальных сбережений. Изучали, взвешивали за и против: может, купить для начала комнату или, допустим, открыть счет, на который ежемесячно откладывать энную сумму. Но все же хотелось чего-то более ощутимого, реального, с гарантиями. Чтобы можно было сказать: «Вот здесь ты будешь жить, когда вырастешь».

Так как мы уже распробовали все плюсы нового жилья, жилье для сына виделось тоже в новостройке. В новом микрорайоне, с обустроенным двором, комфортной парковкой, чтобы поблизости были большие супермаркеты, школа, детский садик... И чтобы до нас можно было добраться минут за пятнадцать на автобусе, а на машине и того быстрее - минут за пять.

И вот когда мы в очередной раз ездили закупаться в гипермаркет на Рижском, мне в глаза бросились дома на Венской и большая реклама: «ЖК «Европа». А ведь дома эти, по идее, отвечают всем нашим запросам: рядом - новенькая гимназия, отстроенная по последним требованиям комфорта, два (а в перспективе три) торговых центра, чуть дальше - спорткомплекс с бассейном и залами, Ледовый дворец... Внешне выглядят очень современно - не сравнить с нашей прежней хрущевкой родом из 60-х. И живет там в основном молодежь, активная, энергичная, амбициозная, а не бабушки, которых что ни спроси - ни парковка им не нужна, ни детская площадка.

Вернувшись домой, мы провели полвечера на сайте компании-застройщика в мечтах и расчетах. Сейчас ПИК продает квартиры в одном доме - на Венской, 8. Он еще не сдан, но 7 этажей уже возведено. Дом кирпично-монолитный - значит, в нем будет тепло. Первый этаж - коммерческий, соответственно, в доме смогут разместиться магазины, детские центры или кафешки. Планировки есть разные: студии, однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Во дворах - зелень, просторные парковки, спортивные и игровые площадки для детей, места для пеших и велосипедных прогулок.

Цены на квартиры мы нашли на сайте domclick.ru. Стоимость «однушки» колеблется в пределах 1300000-1500000 рублей в зависимости от этажа, планировки и метража. Конечно, целиком такую сумму мы не осилим, а вот ипотеку рассмотреть можно: деньги на первый взнос у нас есть на накопительном счете.

Мои переживания окончательно развеяла кнопка «Рассчитать ипотеку» - она есть в объявлениях по каждой квартире на domclick.ru. Заводим все параметры, включая срок кредита, и тут же калькулятор показывает информацию о том, каким будет ежемесячный платеж. Все понятно и просто. Более того – можно посмотреть даже график выплат.

Вот пример расчетов одного из банков. Учтите, что онлайн-калькулятор предоставляет предварительный расчет по заданным пользователем параметрам. Окончательные расчеты банка могут отличаться от результатов онлайн-подсчетов. Предложение не является офертой

Учитывая все бонусы по процентам, которые дает банк (включая скидку от застройщика), получается, что в течение 7-8 лет мы сможем вносить ежемесячно сумму, меньшую, чем моя зарплата. Помня о том, что дом будет сдан к концу этого года, и мы сможем эту квартиру сдавать (по стоимости, равной ежемесячному платежу), то через год мы еще и окажемся в заметном плюсе: у нас будет и квартира, и деньги.

Но все это пока только наши фантазии. Хорошо бы их проверить в самом банке - вдруг все не так, как мы себе нарисовали? Не откладывая в долгий ящик - дом ведь строится быстро, а значит, цены на квартиры в нем не сегодня-завтра начнут подрастать - мы едем в центральный офис.

Пятнадцать минут разговора с ипотечным консультантом - и мы понимаем, что с Венской, 8 нам действительно повезло. Потому что это сейчас единственный дом, на покупку квартир в котором действует наиболее льготная ставка по ипотеке. Что называется, попали пальцем в небо. Таких предложений на рынке просто нет. Причем это не слоган с рекламного проспекта - это констатация факта.

Узнали мы и о том, что зарегистрировать купленную квартиру в Росреестре можно будет сразу же, онлайн, в офисе застройщика. Помнится, когда мы оформляли нашу квартиру, мы потратили на это около месяца, а учитывая мою нелюбовь к сбору документов, этот месяц можно засчитать за два. Сейчас электронные сделки регистрируются в среднем за 2-3 рабочих дня, что лично меня порадовало безгранично.

Интересно и предложение банка об «ипотеке в рассрочку», которая позволяет не испытывать материальных затруднений тем, кто покупает квартиру, проживая в съемном жилье. Кредит разбивается на две равные части: одну половину можно платить сейчас, вторую - в любой момент до сдачи дома. Процентная ставка при этом не увеличивается. Мы живем в своей квартире, но, я думаю, если бы снимали жилье, это бы нас очень выручило.

Прямо-таки радужная картина вырисовывается, главное теперь принять решение. Здесь важно и не спешить, и в то же время не тормозить: квартиры по льготной ставке разойдутся как горячие пирожки. А мы уже как-то привыкли к тому, что взрослый сын живет на Венской, на 6-м этаже, мы приезжаем к нему в субботу на просмотр кино на большой плазме, а он к нам в воскресенье - на пироги.

И чем дольше мы все обдумываем, тем ближе мы к выбору. Как пел любимый певец нашей бабушки: «Мы все спешим за чудесами, Но нет чудесней ничего, Чем та земля под небесами, Где крыша дома твоего...»