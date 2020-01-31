Недвижимость

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации.

Уточняется, что повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.

По мнению сенаторов, эта тенденция будет в основном связана с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

Кроме того, стоимость жилья может увеличиться и потому, что многие средние и мелкие строители постепенно уходят с рынка. Когда крупные компании поймут, что остались одни, они неизбежно повысят цены, уверены сенаторы.

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