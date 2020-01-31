Недвижимость

Псковский регион стал лидером по темпам ввода жилья по СЗФО

Псковский регион - лидер по темпам ввода жилья по Северо-Западному федеральному округу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

В ходе пресс-конференции руководитель Псковстата обозначила, что в 2019 году были построены и реконструированы социально значимые объекты, в числе которых - школа в Дно на 500 мест, три детских сада в Пскове и Псковском районе для детей до трех лет, ФАПы в Островском районе, гостиницы в Пскове, Псковском, Гдовском и Печорском районах, физкультурно-оздоровительный комплекс в Пскове, спортплощадка в Великих Луках, ТРЦ в Пскове и районе, газовые сети в сельской местности Великолукского и Островского районах.

«В 2019 году в области введена 261 тыс кв метров жилья, что на 10% больше, чем в 2018 году», - подчеркнула Валентина Валиуллина.

Стоит отметить, что в 2019 году средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила 33919 рублей.