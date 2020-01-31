Недвижимость

В Псковской области подорожала «вторичка»

В Псковской области подорожали квартиры на вторичном рынке жилья. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции, касающейся основных итогов социально-экономического положения Псковской области за 2019 год.

Так, с ее слов, цены на квартиры на вторичном рынке возросли практически на 4%.

На первичном рынке также наблюдается рост цен, но он невелик - 0,6%.

Что касается средней стоимости 1 кв. метра общей площади квартир на конец 2019 года, то на первичном рынке жилья она составила 38695 рублей, на вторичном - 37688 рублей.