Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Как узнать историю объекта недвижимости

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников при покупке недвижимости, следует тщательно проверить всю информацию и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. История объекта недвижимости очень важный критерий при его приобретении.

«Безусловно, покупка недвижимости предполагает определенный риск, а чтобы минимизировать его – необходим тщательный анализ истории объекта недвижимости, отражаемый в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, - сообщила Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева. - Покупая квартиру, дом либо иную недвижимость любое лицо может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок».

Так, следует насторожиться, если переходы прав были очень частыми. Это может свидетельствовать о скрытых недостатках объекта, или о приобретении его путем мошеннических действий.

Данную информацию можно узнать в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав.

Основным отличием выписки о переходе прав от остальных выписок из Единого государственного реестра недвижимости является то, что она содержит информацию обо всех собственниках объекта недвижимости, включая сведения об актуальных зарегистрированных правах, а также прекращенных правах.

Получить выписку о переходе прав не представляет сложностей. Это можно сделать двумя способами: в электронном виде через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале www.rosreestr.ru при наличии Усиленной квалифицированной электронной подписи, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.