В «Спортивном квартале» появится новый дом

На официальных страницах компании «Строим в Пскове» в социальных сетях была опубликована информация с приглашением всех желающих посетить презентацию нового дома в ЖК «Спортивный квартал».
Как сообщают в самой компании, презентация будет проходить 15 февраля в ДЦ «Уолл-стрит» по ул. Льва Толстого, 1 в 12.00.
Информация по новому дому «14б»
ул. Балтийская, 14б - это кирпично-монолитный девятиэтажный дом в жилом комплексе «Спортивный квартал». В доме запланированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, полностью подготовленные к чистовой отделке:
Жилой комплекс «Спортивный квартал» - это качественные 9-этажные кирпичные и кирпично-монолитные дома. Продуманные планировки квартир не оставили равнодушными уже более 200 новых жильцов. Комплекс расположен в самом развивающемся районе. Социально-экономическая инфраструктура делает его привлекательным и комфортным для жизни и отдыха.
На данный момент в ЖК «Спортивный квартал» полным ходом идет строительство домов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 4 квартал 2020 года:
Все дома возводятся в строгом соответствии со строительными нормативами, а также с применением проверенных и безопасных материалов. Проектировщики ЖК постарались сделать планировки квартир действительно комфортными для жизни.
Строительство жилого комплекса ведет компания «Строим в Пскове».
Ответственность и ориентированность на качество – основная политика этой строительной организации. Застройщик уже заслужил доверие горожан и продолжает улучшать свои позиции на рынке недвижимости города Псков, предлагая качественные и удобные для жизни квартиры.
Записаться на презентацию можно по телефону: +7 (811) 229-30-65 или на сайте http://stroimvpskove.ru