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Недвижимость

В «Спортивном квартале» появится новый дом

10.02.2020 15:10|ПсковКомментариев: 0

На официальных страницах компании «Строим в Пскове» в социальных сетях была опубликована информация с приглашением всех желающих посетить презентацию нового дома в ЖК «Спортивный квартал».

Как сообщают в самой компании, презентация будет проходить 15 февраля в ДЦ «Уолл-стрит» по ул. Льва Толстого, 1 в 12.00.

Информация по новому дому «14б»

ул. Балтийская, 14б - это кирпично-монолитный девятиэтажный дом в жилом комплексе «Спортивный квартал». В доме запланированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, полностью подготовленные к чистовой отделке:

  • высота потолков 2,8 м;
  • стены оштукатурены;
  • по полам выполнена стяжка;
  • выполнена вся сантехническая разводка;
  • выполнена установка электропроводки с розетками и выключателями;
  • установлены счетчики горячей и холодной воды, электросчетчик, а также счетчик газа;
  • установлены оконные блоки из профиля ПВХ с двухкамерными стеклопакетами;
  • установлена входная железная дверь;
  • введены слаботочные системы (телефон и интернет) до щитка.

Жилой комплекс «Спортивный квартал» - это качественные 9-этажные кирпичные и кирпично-монолитные дома. Продуманные планировки квартир не оставили равнодушными уже более 200 новых жильцов. Комплекс расположен в самом развивающемся районе. Социально-экономическая инфраструктура делает его привлекательным и комфортным для жизни и отдыха.

На данный момент в ЖК «Спортивный квартал» полным ходом идет строительство домов, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 4 квартал 2020 года:

  • Кирпично-монолитный дом на 112 квартир по адресу: ул. Балтийская, 14.
  • Кирпично-монолитный дом на 136 квартир по адресу: ул. Балтийская, 7.
  • Кирпичный дом на 90 квартир по адресу: ул. Балтийская, 18.

Все дома возводятся в строгом соответствии со строительными нормативами, а также с применением проверенных и безопасных материалов. Проектировщики ЖК постарались сделать планировки квартир действительно комфортными для жизни.

Для приобретения квартир в построенных и в строящихся домах ЖК «Спортивный квартал» доступна ипотека ведущих Российских банков, а также оплата с использованием материнского капитала.

Строительство жилого комплекса ведет компания «Строим в Пскове».

Ответственность и ориентированность на качество – основная политика этой строительной организации. Застройщик уже заслужил доверие горожан и продолжает улучшать свои позиции на рынке недвижимости города Псков, предлагая качественные и удобные для жизни квартиры.

Записаться на презентацию можно по телефону: +7 (811) 229-30-65 или на сайте http://stroimvpskove.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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