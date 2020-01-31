Недвижимость

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. Эксперты предрекли массовый уход российских застройщиков с рынка. «Известия» ознакомились со статистикой и запросили комментарии у экспертов.

К концу 2019 года количество обанкротившихся компаний достигло 508. Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ приводит данные Единого реестра проблемных объектов, в котором еще числится 17,4 млн кв. м. Рост числа банкротств стал ожидаемым следствием перехода на проектное финансирование (эскроу-счета).

В октябре прошлого года в стране насчитывалось около 200 тыс. дольщиков в зоне риска. Их число может вырасти до 400 тыс. из-за девелоперов, которые не смогли получить ни разрешение на достройку по старым правилам, ни кредит. По данным ДОМ.РФ, сейчас в неопределенной ситуации находится около 350 девелоперов.

По мнению представителя российской многопрофильной девелоперской компании ГК ФСК Ольги Тумайкиной, количество обманутых дольщиков растет в геометрической прогрессии. Однако летом 2019 года были приняты поправки в законодательство, которое позволяет субъектам Российской Федерации сформировать региональные фонды защиты прав граждан для инициирования признания несостоятельности застройщиков. Благодаря консолидации строительной отрасли уйдут неэффективные компании, которые не обладают достаточными активами для создания экономически выгодных проектов.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает, что к 2024 году ежегодно будут вводить 120 млн кв. м. В прошлом году при плане построить 88 млн кв. м получилось сдать только 80 млн. Росту объемов строительства может способствовать реновация и разрешение поэтапного раскрытия эскроу-счетов для девелоперов.

Как писали «Известия», цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.