Недвижимость

Псковский Росреестр: за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов принято около 2 тысяч заявлений

На кадастровый учёт и регистрацию прав уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления за период действия уведомительного порядка строительства объектов индивидуального жилищного строительства (жилых домов) и садовых домов (с 4 августа 2018 года по 31 декабря 2019 года) подано около 2 тысяч заявлений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управление Росреестра по Псковской области.

Из них по 79,2 % заявлений проведены учётно-регистрационные действия, по 4,5% отказано в проведении таких действий по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В остальных случаях окончательные решения по заявлениям не были приняты, либо кадастровый учёт и регистрация прав по ним были прекращены по инициативе заявителей, либо заявления были возвращены без рассмотрения по основаниям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Напомним, органы государственной власти, местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с даты получения от гражданина уведомления об окончании строительства и других необходимых сведений должны подать в Росреестр документы на кадастровый учёт и регистрацию права собственности на объект недвижимости. Перед этим органы государственной власти, местного самоуправления проверят жилой дом или садовый дом на соответствие требованиям законодательства. Если недвижимость признана не соответствующей требованиям законодательства, соответствующее уведомление будет направлено в Росреестр.

В случае если органы государственной власти, местного самоуправления по каким-то причинам не подали документы на кадастровый учёт и регистрацию прав на построенный объект недвижимости, который признан соответствующим требованиям законодательства, владелец недвижимости может подать заявление в орган регистрации прав самостоятельно. В таком случае все необходимые для кадастрового учёта и регистрации прав документы орган регистрации прав запросит в уполномоченном органе.

Отметим, действовать вышеуказанный порядок будет до 1 марта 2021 года. До указанной даты не требуется уведомление о планируемом строительстве и реконструкции и уведомление об окончании строительства. Размер госпошлины составляет 350 рублей.