Недвижимость

Региональной администрацией заключены контракты на строительство двух жилых домов в Великолукском и Дновском районах

Региональной администрацией заключены контракты на строительство двух жилых домов в Великолукском и Дновском районах.

Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов сегодня, 12 февраля, на заседании по вопросу реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Василий Осипов напомнил, что в прошлом году регион выполнил 11 целевых показателей по количеству кв. метров переселенного жилья. Но по количеству переселяемых людей по техническим и юридическим причинам показатель не достигнут.

Василий Осипов также подчеркнул, что в этом году запланировано строительство многоквартирного дома в Великолукский районе, а в Новоржевском районе предусмотрена покупка жилья на вторичном рынке.

Также заместитель губернатора заявил о выходе с предложением в фонд реформирования и содействия ЖКХ с целью получения дополнительных финансовых средств на расселение.