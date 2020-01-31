Недвижимость

42 дома признаны аварийными в Дновском районе

42 дома общей площадью 7256 кв. метров признаны аварийными в Дновском районе. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин сегодня, 12 февраля, на заседании под руководством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова по вопросу реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Шауркина, в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья предусмотрено строительство 5 домов общей площадью 1231 кв. м. На данные цели предусмотрено более 42 млн рублей, должны быть переселены 68 человек.

Кроме того, сейчас идут работы по началу строительства многоквартирного дома. На данный момент проведены конкурсные процедуры и заключен контракт. К концу февраля планируется подать на экспертизу проектную документацию, а разрешение на строительство планируется получить к середине апреля. Строительство должно быть завершено 1 октября.

«Темпы нормальные, работа ведется, ничего не стоит», - выслушав доклад Шауркина, заявил Василий Осипов. Он также добавил, что, если есть трудности, нужно всем подключаться. «Мы в одной лодке», - подчеркнул вице-губернатор.

Василий Осипов посоветовал главе Дновского района привлекать людей, которые будут жить в новых домах для осмотра и контроля за строительством домов. «Общественность нужно привлекать с нулевого цикла», - подчеркнул он. Глава Дновского района отметил, что на сегодняшний день никаких проблем, связанных со строительством дома, нет.