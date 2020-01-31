Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Нескучный февраль в «Покровском»
В чем гулять в конце зимы?
«Мельница» в Пскове
Дима Билан снова в БКЗ!
Роман с мебелью: «12 стульев»
Группа BrainStorm в Пскове
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гражданская пресса в 2019
 
 
 
ещё Недвижимость 31.01.2020 12:242 Под крышей дома своего 12.02.2020 16:500 42 дома признаны аварийными в Дновском районе 12.02.2020 16:150 Региональной администрацией заключены контракты на строительство двух жилых домов в Великолукском и Дновском районах 12.02.2020 12:171 Псковский Росреестр: за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов принято около 2 тысяч заявлений 11.02.2020 12:104 Роман с мебелью: «12 стульев» 11.02.2020 09:311 Псковичи сняли с кадастрового учета около 3000 земельных участков - эксперт
 
 
 
 
 
Самое популярное 06.02.2020 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной 06.02.2020 18:535 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников 12.02.2020 13:3113 Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки 05.02.2020 11:1030 Первый в Пскове off-price магазин Familia 8 февраля будет дарить призы каждый час 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО
 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

42 дома признаны аварийными в Дновском районе

12.02.2020 16:50|ПсковКомментариев: 0

42 дома общей площадью 7256 кв. метров признаны аварийными в Дновском районе. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин сегодня, 12 февраля, на заседании под руководством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова по вопросу реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Шауркина, в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья предусмотрено строительство 5 домов общей площадью 1231 кв. м. На данные цели предусмотрено более 42 млн рублей, должны быть переселены 68 человек.

Кроме того, сейчас идут работы по началу строительства многоквартирного дома. На данный момент проведены конкурсные процедуры и заключен контракт. К концу февраля планируется подать на экспертизу проектную документацию, а разрешение на строительство планируется получить к середине апреля. Строительство должно быть завершено 1 октября.

«Темпы нормальные, работа ведется, ничего не стоит», - выслушав доклад Шауркина, заявил Василий Осипов. Он также добавил, что, если есть трудности, нужно всем подключаться. «Мы в одной лодке», - подчеркнул вице-губернатор.

Василий Осипов посоветовал главе Дновского района привлекать людей, которые будут жить в новых домах для осмотра и контроля за строительством домов. «Общественность нужно привлекать с нулевого цикла», - подчеркнул он. Глава Дновского района отметил, что на сегодняшний день никаких проблем, связанных со строительством дома, нет.

Теги: #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1297 человек
12.02.2020, 17:160 В «Единой России» выступили против продажи вейпов через торговые автоматы 12.02.2020, 17:140 «Масочный» режим введен в школах, соцучреждениях и на предприятиях торговли Пскова 12.02.2020, 17:100 Предложение ЛДПР сократить число регионов объяснил региональный координатор партии 12.02.2020, 17:060 Популярный внедорожник Chevrolet Niva теперь можно купить у официального дилера «Псков-Лада»
12.02.2020, 17:050 Александр Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа» 12.02.2020, 16:540 ЛДПР направит наблюдателей на все участки для голосования за поправки в Конституцию - Артем Васильев 12.02.2020, 16:500 Горожан приглашают на презентацию книги известного искусствоведа о псковских храмах 12.02.2020, 16:500 42 дома признаны аварийными в Дновском районе
12.02.2020, 16:341 Никаких коалиций с другими партиями мы заключать не будем - координатор ЛДПР в Пскове Васильев ответил яблочнику Кузьмину 12.02.2020, 16:200 В Совете Федерации поддержали законодательную инициативу псковских депутатов 12.02.2020, 16:201 ТРК «Акваполис» приглашает на День святого Валентина 12.02.2020, 16:150 Региональной администрацией заключены контракты на строительство двух жилых домов в Великолукском и Дновском районах
12.02.2020, 16:063 Белозеров поддержал предложение Турчака о включении в стратегию РЖД создания электрифицированного движения в Псковской области 12.02.2020, 15:480 Артем Васильев о парламентских выборах: Псковское отделение ЛДПР довольно работой депутата Госдумы Морозова 12.02.2020, 15:388 Платите как хотите: вход в Псковский кремль как унижение 12.02.2020, 15:232 Экс-глава УФСИН покончил с собой в зале суда
12.02.2020, 15:203 Кандидат на пост главы Печорского района от ЛДПР показал себя как ответственный человек - Артем Васильев 12.02.2020, 15:184 Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов получил срок меньше низшего порога по статье в силу смягчающих обстоятельств 12.02.2020, 14:554 Путин рассказал о финансовых резервах России 12.02.2020, 14:450 ФАП в себежской деревне Березка в марте начнет прием пациентов
12.02.2020, 14:370 В региональном УФСИН подвели итоги деятельности за 2019 год 12.02.2020, 14:230 «Подстрочник» с Артемом Васильевым. ВИДЕО 12.02.2020, 14:160 В Псковской областной больнице запрещены посещения пациентов из-за ограничительных мероприятий по недопущению заноса гриппа 12.02.2020, 14:050 Врач назвал храп признаком опасной болезни
12.02.2020, 13:520 Михаил Ведерников отметил высокий уровень трудоустройства выпускников Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа 12.02.2020, 13:380 Пенсионный фонд подал в суд на Елену Ваенгу 12.02.2020, 13:336 В Пскове открылась новая кофейня «Wake Up Berry!» 12.02.2020, 13:310 Росздравнадзор не нашел массового завышения цен в аптеках
12.02.2020, 13:3114 Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки 12.02.2020, 13:250 В Пскове установят мемориальную доску погибшему бойцу 6 роты Роману Соколову 12.02.2020, 13:190 В России могут отменить требование документов о прописке для получения маткапитала 12.02.2020, 13:100 Пенсионный фонд: Мобильное приложение ПФР поможет получить информацию о  сформированных пенсионных правах и проверить отчисления работодателей
12.02.2020, 13:042 В Пскове установили скамейки на временной автобусной остановке маршрута № 3 12.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Артемом Васильевым 12.02.2020, 13:030 Житель Невельского района угнал автомобиль у спящего гостя 12.02.2020, 12:580 Псковская областная библиотека приглашает на программу о Шолохове
12.02.2020, 12:472 10 улиц Пскова будут названы в честь выдающихся личностей 12.02.2020, 12:360 В России предлагают обязать СМИ и операторов связи оповещать о чрезвычайных ситуациях 12.02.2020, 12:340 Мошенники продали 640 тысяч несуществующих масок на 10 миллионов рублей 12.02.2020, 12:320 Три бюста героев-десантников установят в Пскове
12.02.2020, 12:171 Псковский Росреестр: за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов принято около 2 тысяч заявлений 12.02.2020, 12:079 В Госдуме предлагают оплачивать дорогу поступающим в российские вузы талантливым иностранцам 12.02.2020, 12:040 Руководитель центра «Высокий стиль» оценит Сретенский бал в Пскове 12.02.2020, 11:540 О работе и планах ЛДПР расскажет региональный координатор партии Артем Васильев
12.02.2020, 11:483 «Россельхозбанк» в суде отказался от претензий к Олегу Брячаку 12.02.2020, 11:420 Завод промгазов за 2 миллиарда рублей планируют построить в ОЭЗ «Моглино» 12.02.2020, 11:303 Псковича будут судить из избиение соседа по даче 12.02.2020, 11:286 Реформа ТКО наоборот: куда и почему в Пскове исчезают сетки для сбора мусора?
12.02.2020, 11:216 Перемены в российской политике - мнение экс-губернатора Михайлова 12.02.2020, 11:000 Житель Псковского района погасил долг, из-за которого не смог продать землю 12.02.2020, 11:000 Мамба добавила новую функцию: теперь искать партнера можно по тегам 12.02.2020, 10:460 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове
12.02.2020, 10:441 Похитителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове 12.02.2020, 10:437 Опрос: Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза 12.02.2020, 10:380 Пропавшего без вести работника пилорамы разыскивает полиция Пскова 12.02.2020, 10:2924 Депутаты Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание поправки партии «Яблоко» к Конституции России
12.02.2020, 10:040 Пыталовский соцработник вернет в бюджет незаконно полученную субсидию на жилье в размере 930 тысяч рублей 12.02.2020, 10:000 На свидание с долгожданным Škoda Karoq приглашают псковичей 12.02.2020, 09:570 Двух овчарок из Германии не пропустили через границу в Псковской области 12.02.2020, 09:560 День подразделений госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отмечается 12 февраля
12.02.2020, 09:310 После вмешательства прокуратуры погорелице в Острове предоставили жилье 12.02.2020, 09:290 В марте в Изборске и Печорах пройдет II Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» 12.02.2020, 09:120 Белорусские десантники прибыли в Псков для участия в совместном учении 12.02.2020, 08:520 Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе
12.02.2020, 08:490 В Себеже замыкание в электрокотле привело к пожару 12.02.2020, 08:460 Подъезды к женской консультации в Пскове отремонтируют при строительстве улицы 12.02.2020, 08:411 В псковских банях планируют оставить существующие льготы 12.02.2020, 08:370 Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ
12.02.2020, 08:350 Минтранс предлагает запретить убийцам и насильникам работать в такси 12.02.2020, 08:341 Городские власти помогут коллективу «Рио-Рита» найти помещение для занятий ансамбля на время реконструкции «Таблетки» 12.02.2020, 08:231 Россияне смогут оплатить банковской картой льготный проезд 12.02.2020, 08:2011 Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-вице-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке
12.02.2020, 07:563 Интерактив: Объясните детям 12.02.2020, 07:425 Эксперты рассказали, как производители сосисок обманывают покупателей 12.02.2020, 07:300 Псковская область входит в топ-35 самых недорогих регионов для оздоровительного отдыха 12.02.2020, 07:100 ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.