Недвижимость

Новый трехэтажный жилой дом появится в Великолукском районе к августу

Трехэтажный жилой дом появится в Великолукском районе к августу. Об этом сообщил первый заместитель главы Великолукского района Алексей Кузьмин сегодня, 12 февраля, на заседании под руководством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова по вопросу реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Кузьмина, дом будет рассчитан на 56 квартир. Также он пояснил, что застройщиком разработан план выполнения работ и согласован с муниципалитетом и региональным комитетом по ЖКХ. В данный момент ведутся подготовительные работы.

Алексей Кузьмин также обратил внимание, что в целях контроля за строительством на объекте установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят наблюдать за работами. Представитель подрядчика отметил, что объект планируется сдать в августе.