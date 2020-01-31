Недвижимость

Какие документы нужны для постановки на государственный кадастровый учет жилого дома

Государственный кадастровый учет и регистрация права собственности на индивидуальный жилой дом (ИЖС) осуществляются одновременно на основании заявления органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство.

«Для осуществления строительства жилого дома застройщику необходимо надлежащим образом уведомить орган государственной власти или орган местного самоуправления о планируемом строительстве», - рассказала Ирина Ояотс.

Для этого не позднее месяца со дня окончания строительства объекта ИЖС необходимо направить в уполномоченный орган:

уведомление об окончании строительства;

технический план;

заключенное между правообладателями земельного участка, на котором расположен жилой дом, соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на построенный дом (в случае, если указанный земельный участок принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора).

Уведомление и документы представить в уполномоченный орган можно одним из следующих способов:

посредством личного обращения, в том числе через МФЦ;

почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

через Единый портал госуслуг.

В течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления и необходимых документов уполномоченный орган проведет проверку жилого дома на соответствие требованиям законодательства и, если объект будет признан соответствующим, направит в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав вместе с прилагаемыми документами, о чем уведомит застройщика.

В случае ненаправления уполномоченным органом в установленный срок заявления и документов в орган регистрации прав вы можете направить указанное заявление самостоятельно. При этом необходимые документы будут запрошены органом регистрации прав у уполномоченного органа.

«За государственную регистрацию права собственности на объект ИЖС необходимо уплатить госпошлину, - пояснили Ирина Ояотс. - Сведения об уплате госпошлины необходимо указать в уведомлении об окончании строительства».

Обращаем внимание, что в данном случае речь идет об объектах ИЖС (жилых домах), создаваемых или созданных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, или на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке).

До 1 марта 2021 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации.